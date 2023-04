Tania Rincón: así lucía la conductora de “Hoy” cuando fue reina de belleza

Antes de brillar en la televisión, Tania Rincón tuvo un breve, pero exitoso paso por el mundo de los certámenes de belleza, sin embargo, esta faceta de la querida conductora de “Hoy” no es muy conocida por sus fans, pues ocurrió cuando tan solo tenía 20 años de edad y todavía radicaba en su natal Michoacán, no obstante, todavía hay algunas fotografías circulando en internet donde se muestra cómo es que lucía la también titular de “La Caminera” en esa etapa de su vida.

Pese a que Tania Rincón casi no acostumbra a hablar de su infancia y adolescencia, se sabe que la nacida en La Piedad, Michoacán siempre sintió interés por pertenecer al mundo de la farándula y por ello estudio la carrera de Comunicación en Guadalajara, Jalisco, no obstante, no concluyó sus estudios debido a que aprovechó su belleza y comenzó a participar en distintos certámenes donde rápidamente destacó.

Tania Rincón inició su carrera como modelo. Foto: Especial

Cae mencionar que, durante esta época, además de su arrolladora belleza, Tania Rincón también destacó por su carisma, inteligencia y por su buena manera de desenvolverse frente a las cámaras por lo que fue elegida para conducir un programa de la televisión local michoacana, lo cual, significó su entrada el mundo de la farándula.

Tania Rincón tuvo un paso más que exitoso por el mundo de las pasarelas. Foto: Especial

Durante esta época, Tania Rincón estaba por cumplir tan solo 20 años y fue en el año del 2006 cuando ganó el derecho de representar a Michoacán en “Nuestra Belleza México” donde, aunque no ganó tuvo una participación más que digna pues cerró dentro del top 10, además, el haber brillado en este certamen le dio una mayor exposición que le permitió llamar la atención de distintas televisoras de proyección nacional, así como de distintas marcas y casas de diseño que le permitieron seguir explotando su faceta de modelo.

Tania Rincón cerró en el top 10 de "Nuestra Belleza México 2006". Foto: Especial

Tras su paso por las pasarelas, Tania Rincón fue contratada por Fox Sports donde su carrera en la televisión tuvo un impulso importante, pues se convirtió en uno de los principales rostros de la cadena deportiva y fue en 2008 cuando también fue reclutada por TV Azteca donde participó en programas como “Top 10”, “La Isla” y “Venga la Alegría”, donde también se consagró como una de las principales figuras de la televisora del Ajusco.

Así luce Tania Rincón actualmente. Foto: IG: taniarin

Desde el 2020, Tania Rincón se unió a las filas de Televisa donde antes de llegar a “Hoy”, tuvo un exitoso paso al frente de “Guerreros”, además, hace apenas unos meses se estrenó como locutora de “La Caminera” donde también ha tenido gran éxito.

En cuanto al plano personal, Tania Rincón tiene dos hijos, Patricio y Amelia y fue hace poco más de un mes cuando anunció el fin de su relación con Daniel Pérez, con quien estuvo casada por once años.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Curvy Zelma impone estilo en vestido corto perfecto para deslumbrar en fin de semana

Karely Ruiz recuerda sus inicios y lanza un mensaje a sus haters: "Ahorita ya tengo 2 casas y un departamento"

De Aracely Arámbula a África Zavala: 5 actrices podrían ser una Barbie mexicana