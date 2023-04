Tania Rincón sufre grave accidente en la playa, muestra sus lesiones

Tania Rincón se tomó unos días de vacaciones en el programa Hoy. La conductora ha documentado su viaje en su cuenta de Instagram, y aunque al parecer se está divirtiendo con sus amigos, también ha preocupado a sus seguidores al sufrir un grave accidente que le dejó diferentes lesiones en el cuerpo. La presentadora mostró las heridas aún rojizas en su cuenta oficial y cómo se encuentra después de este incidente.

Después de disfrutar del crucero de Disney con sus hijos, Amelia y Patricio, así como su exesposo Dany Pérez; la originaria de Michoacán aprovechó la Semana Santa para viajar a Costa Rica, en donde se ha dejado ver en compañía de algunos amigos, incluso con el conocido chef de Venga la Alegría, Mariano Sandoval, con el cual tiene una buena relación desde que estuvo en el matutino de Tv Azteca y que también se ha dejado ver más unida desde que se separó de su pareja.

Así fue el accidente de Tania Rincón

La también modelo ha aprovechado su estancia en estas paradisiacas playas para hacer diferentes actividades, entre ellas el surf, que al parecer le ha gustado mucho, pues desde que llegó ahí no ha dejado de compartir en sus historias de la plataforma de Meta, imágenes haciendo este deporte. Sin embargo, al parecer es más peligroso de lo que parece, ya que este jueves habló de su experiencia la ser arrastrada por la ola con todo y la tabla, lo que le provocó algunas lesiones.

Foto: Captura de pantalla

"Y pues que me revuelca la ola con todo y tabla de Paddle Surf... Me raspé machín, siento que ya ni con polish sale", escribió en una primera imagen Tania Rincón, que explicó que estaba practicando una actividad conocida como Surf de Remo, en el que las personas se suben a la tabla y utilizan un pala para moverse. Como todos los deportes, este representa un riesgo, que lamentablemente le tocó correr a la ex presentadora de Venga la Alegría.

En una foto posterior, Tanía mostró las lesiones que el dejó la "revolcada" de la ola. En la imagen, la presentadora de televisión enseñó los rasguños y cortadas que tenía en toda la espalda. Las heridas aún se veían rojas y algunas abiertas, por lo que preocupó a sus millones de seguidores, sin embargo, posteriormente siguió subiendo contenido a su cuenta oficial, por lo que demostró que no fue tan grave, pues se siguió divirtiendo en aquel paradisiaco lugar.

Por la noche, Tania Rincón subió un video más en la que dio a conocer que su amiga la estaba curando, pues le estaba untando un las heridas una pomada, la cual dijo que le está sirviendo mucho. Aunque prometió que enseñaría como había quedado su espalda después del ungüento, hasta el momento no mostrado los resultados, pero por lo que presumió a sus más de 4 millones de seguidores se encuentra mucho mejor.

Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYEDO:

En mini short, Tania Rincón se reafirma como la conductora más bella