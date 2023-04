Penélope Menchaca confirma que las mayores de 50 años se ven increíble en vestido blanco

Penélope Menchaca se sigue posicionando como un referente de moda entre las mujeres mayores de 50 años, confirmando que la edad y el estilo no están peleados, como lo demostró con el atuendo que lució este sábado en su cuenta oficial de Instagram, o como lo hace cada día desde el matutino "Hoy Día", programa de Telemundo al que se unió hace unos meses para enamorar con su carisma y confirma que se ven increíble con sus vestidos.

La conductora es una de las famosas que pasa de los 50 años y en las redes sociales ya se coloca como un referente de moda para las mujeres que como ella son consideradas maduras, pero que desean seguir luciendo su silueta y belleza en prendas coquetas que las destaquen, como los vestidos ajustados que se han convertido en un indispensable del guardarropa de la presentadora.

Penélope Menchaca conquista vestida de blanco

Menchaca actualmente conquista a su público desde el matutino de Telemundo, en el que comparte foro con la exMiss Universo mexicana Andrea Meza, y hasta este viernes 6 de abril con Adamari López, que fue salió de la televisora con sede en Miami. Mientras que en las plataformas digitales se ha consolidado como una de las grandes figuras, gracias al trabajo realizado en distintos proyectos de televisión, tanto en México como en los Estados Unidos.

Penélope enamora en vestido blanco. Foto: IG @menchaca.oficial

"¿Cómo va su tarde?…", fue la frase que escribió Penélope en la popular plataforma de Meta para acompañar la publicación que ha recibido más de 12 mil "me gusta" en pocas horas, en la que se le ve sentada en una silla y luciendo su figura curvilínea en un vestido blanco de escote redondo y mangas con detalle de plisado, un look con el que confirma que las mujeres mayores de 50 años se ven increíbles con este estilo de prendas.

Penélope, que ganó fama desde hace varios años por ser la titular del programa "12 Corazones", hoy se posiciona como una de las favoritas de la pantalla chica y las redes sociales, sobre todo cuando se luce en prendas ajustadas, como la que dejó ver este sábado para ponerle estilo al fin de semana, presumiendo sus torneadas piernas en una pieza blanca perfecta para estilizar la silueta femenina.

La famosa conductora derrocha estilo. Foto: IG @menchaca.oficial

La presentadora, de 54 años, que comenzó su carrera en el grupo musical "Las Nenas" junto con sus hermanas Soraya y Vanessa, conquista con cada una de las publicaciones que deja ver en Instagram, y ahora hará sesiones sólo para suscriptores, un servicio nuevo en la plataforma de Meta por el que la conductora cobrará una cantidad al mes, lo que incluye fotos exclusivas, insignia de suscriptor, chat con la artista y más.

Luego de ser titular de "Venga la Alegría", Menchaca viajó a Europa para ser presentadora de un show llamado "El Poder Del Amor", y desde aquel continente siguió conquistando a sus millones de seguidores con su belleza que destaca con su atuendos, pues con cada look impone moda para las mujeres maduras como con sus mini vestidos con los que se suma a lo mejor de las tendencias de la temporada.

Conquista las redes con sus looks. Foto: IG @menchaca.oficial

