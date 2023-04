Desde la playa, Erika Buenfil impone estilo en coqueto traje de baño naranja

Erika Buenfil es una de las artistas que pasa de los 55 años y sigue causando furor en las redes sociales, y en esta ocasión lo hizo al imponer estilo con uno de sus looks al compartir una foto desde la playa con la que enamoró a sus millones de fans en Instagram, al mostrarse con un coqueto traje de baño naranja con estampado floral con el que dio cátedra de moda para las mujeres maduras.

La actriz tiene una consolidada carrera en la pantalla chica en la que comenzó siendo una niña, pero ahora se ha convertido en una de las consentidas de la web, sobre todo en la plataforma de videos TikTok, donde ha destacado con sus publicaciones, siendo llamada "la reina", pues fue una de las primeras artistas mexicanas que conquistó al público en la red social china que tanto gusta a las nuevas generaciones.

Erika Buenfil cautiva con foto desde la playa

Fueron las plataformas digitales las encargadas de darle un segundo aire a Erika, y fue en la plataforma de Meta donde la actriz y conductora mostró una fotografía con la que dejó ver que pasa relajantes días de descanso en la playa, pues en la imagen se le ve luciendo un coqueto bañador, y sentada en un camastro, recibiendo miles de "likes" y comentarios halagadores por parte de sus admiradores.

Erika se luce en coqueto bañador naranja. Foto: IG @erikabuenfil50

"Holi" y "Sol", fueron las palabras que Buenfil utilizó para acompañar dos publicaciones en las que se le ve luciendo su coqueto atuendo, fotos por las que pronto la llenaron de "me gusta" y de comentarios como: "Me quieres matar del corazón? ¡ Por Dios mi vida, que Hermosa!", "Mi reina hermosa estás guapísima", "Está muy guapa mi reina maravillosa" y "Demasiada Belleza para mis ojos que no pueden contener el amor que siento por ti", entre muchos otros.

La bella actriz, de 59 años, publicó en Instagram las instantáneas en las que se le ve mostrando su coqueto traje de baño, con el que impuso estilo para las mujeres maduras que como ella quieren lucir increíble en estos días de vacaciones, pues se trata de una pieza que destaca por su estampado floral y su diseño de plisado que es perfecto para estilizar la silueta femenina, look que complementó con una gorra rosa y lentes oscuros.

La actriz impone con su estilo fresco y moderno. Foto: IG @erikabuenfil50

Aunque no es la primera vez que la actriz de ojos claros enloquece a sus millones de seguidores con una fotografía, pues constantemente comparte imágenes con las que causa furor, en esta ocasión confirmó que las mujeres pueden seguir luciendo modernas y coquetas en un look de playa, como lo hace ella al complementar sus atuendos con piezas como sombreros y lentes.

Erika es originaría de Monterrey, Nuevo León, y desde pequeña estuvo ligada al mundo de los espectáculos, pues a inicios de los años 70 fue seleccionada en un casting y se convirtió en artista infantil. A los 8 años fue edecán junto al famoso personaje del Tío Gamboín, en su programa de juegos y caricaturas: "Una tarde de Tele". Al entrar a la adolescencia también hizo algunos comerciales para televisión y su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela "Acompáñame".

Cautiva a su público con sus looks de playa. Foto: IG @erikabuenfil50

