María León sube la temperatura en colorido bikini

María León causó furor entre sus millones de fanáticos en lnstagram. La guapa cantante y actriz compartió la tarde de este miércoles un par de fotos en las que se le ve posando con un colorido bikini que fue perfecto para resaltar su esbelta y estilizada silueta, y para subir la temperatura en la plataforma, como lo demuestran los miles de "likes" que ha acumulado en sólo unas horas.

"Sargento León", como es conocida en las redes sociales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, lo que la llevó a consolidarse como una de las artistas favoritas y también destacar entre las más hermosas y sensuales.

María León conquista en bikini de colores

La famosa artista, que recientemente se integró al elenco de la obra de teatro musical "Mentiras", cautivó a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con las postales que publicó en las que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues posó con traje de baño de dos piezas que llama la atención por su combinación de brillo y mucho color, perfecto para la temporada de primavera-verano.

María León conquista Instagram en coqueto bikini. Foto: IG @sargentoleon

"Quisiera estar en el mar… pero la chamba me tiene asoleándome en la azotea. ¿Me llevas al mar cuando nos desocupemos?", escribió María para acompañar las fotografías que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir comentarios con halagadoras palabras como: "Todas las mujeres son hermosas pero está mujer es una obra de arte", "Que super bellísima te ves, "Cuerpazo", y "Me encantas".

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que tiene 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante, subió la temperatura al compartir dos fotografías con las que enamoró a sus fanáticos, posando frente a una ventana con un colorido bikini, el cual presumió de frente y en una postal de espaldas, pieza que llama la atención por su diseño que combina brillo y estilo.

La cantante se lució de espaldas y causó furor. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y ahora es parte de "Mentiras", una de las puestas en escena más populares en la que da vida a Lupita.

