VIDEO: así fue el lujoso bautizo del bebé de Jimena Longoria con una exclusiva lista de invitados

El mundo de la farándula mexicana se vistió de manteles largos este sábado, pues Jimena Longoria y Gualy Cárdenas celebraron con familia y amigos el bautizo de su primogénito Mateo, quien llegó a sus vidas con la mejor salud el pasado mes de noviembre; sin embargo, fue hasta esta primavera que se realizó el festejo en el que no faltaron los lujos y una exclusiva lista de invitados del medio del espectáculo.

A través de redes sociales la pareja más feliz del momento compartió todos los detalles de este importante momento en sus vidas, donde el pequeño Mateo realizó uno de los siete sacramentos, pero no fue lo que más llamó la atención, ya que al nacer en cuna de oro y en el mundo del entretenimiento con padres influencers, el bebé se convirtió en el centro de atención. Tan sólo sus padrinos son Mariana Echeverría y su esposo, Óscar Jiménez el actual portero titular del Club América, pero la miembro de la familia disfuncional y el futbolista sólo encabezan la lista de famosos mexicanos que se dieron cita al evento.

Así se vivió el momento más esperado del año. (Foto: IG @jimenalongoria)

Para la ocasión el primer hijo de Jimena Longoria apareció vestido de blanco con el tradicional ropón que amerita la ceremonia, mientras que su mamá y papá lo cargaban en brazos, así como sus nuevos padrinos que lo recibieron con mucho amor en una capilla. Tras el ritual que ahora lo une a la religión católica, la familia ofreció una lujosa reunión con comida que los invitados no dudaron en presumir en redes sociales.

FOTOS: así fue el lujos bautizo de Mateo

Los exparticipantes de "inseparables" compartieron todos los detalles de la lujosa decoración en la que destaca un estilo clásico con muchos globos blancos y amarillos en un tono pastel para mantener esa imagen relajada y elegante en un jardín del Estado de México, además de decoración de flores coloridas sobre las mesas, de las que los propios invitados no dudaron en bromear con que valía la pena pelearse por los centros de mesa. Por otro lado, las mesas estaban rodeadas por grandes banquetes y postres acompañados por la luz cálida de los focos de decoración.

Por supuesto, en México no puede hacer falta el bolo y para el bautizo de su ahijado, Mariana Echeverría y su esposo no dudaron en verse espléndidos al arrojar a los niños y algunos invitados, billetes que iban desde los veinte hasta los 200 pesos, aunque para no descuidar la tradición las monedas también se hicieron presentes.

Mariana Echeverría antes de repartir el bolo. (Foto: IG @jimenalongoria)

Tal y como adelantábamos, las redes sociales se llenaron de fotos y videos del momento, pues a la celebración religiosa asistieron muchos de los famosos más queridos de la televisión mexicana, quienes además de los regalos únicos para el primogénito de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas, asistieron con la mejor energía y emoción, por lo que no dudaron en compartir cada divertido momento del encuentro.

Entre algunos de los famosos que asistieron a este hermoso bautizo destaca el actor Diego de Erice, quien sorprendió a Mateo con su "primera pieza de arte", así como Mauricio Garza que se "peleó" por llevarse el arreglo de flores que estaba en su mesa, además de Yurem que asistió acompañado de Jhosenic Albany Torrealba, Lambda García y su novio Diego Oseguera, Mariazel junto a su esposo Adrián Rubio e hija Laia.

Al tratarse de uno de los eventos más esperados del año también sorprendió la asistencia de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, el comediante Manu Nna, la cocinera Zahie Téllez, la actriz Sofía Garza, Mauricio Barcelata y Estefania Ahumada.

