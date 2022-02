Jimena Longoria: Sueña con tener un programa de TV y ser mamá

La vida de Jimena Longoria cambió cuando pasó de ser encargada de las relaciones públicas de algunos famosos a convertirse en una celebridad. Y es que la ahora influencer disfruta de su nuevo estilo de vida. Pero ser influencer también es un trabajo y tiene sus responsabilidades.

La influencer nos cuenta “Cuando tomas esa parte de responsabilidad no solamente por subir un video o una marca que está en mis redes sociales, es una marca que conozco, que ya trabajé con ella, que la consumo, que la uso; lo que enseño es porque realmente lo estoy recomendando”.

Serch Ramírez para EstiloDF

Desde su llegada a las redes sociales, Longoria no sólo se ha encargado de crear contenido, también busca oportunidades en otros rubros como la televisión, es más, sueña con tener su propio programa. También en lo personal tiene grandes planes: “Lo que más deseo en el mundo es ser mamá, ojalá que este año les podamos dar la noticia de que voy a serlo”, comparte.

¿Cómo te sientes ahora que estás de este lado, que tú eres la que protagoniza las portadas? Siento muy extraño porque lo pienso como un sueño hecho realidad, por ejemplo estar en la portada de EstiloDF, y más porque yo fui a miles de llamados de la revista. Estoy muy feliz.

¿Alguna vez fue tu meta o nunca lo planeaste? Nunca fue planeado, creo que las cosas salieron tan orgánicas, porque si las planeas de más te frustras cuando no suceden como tú quieres; ahora que estoy aquí sí digo: “¡Ay, Dios mío, qué emoción!”. Estoy en mi mero mole, estoy donde tengo que estar. Nos cuenta.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Fue una decisión complicada mudarte a la Ciudad de México? Cambiarme de ciudad y de ritmo de vida que tenía en Monterrey no se me hizo tan difícil porque tengo un esposo que también está dentro del medio, que me entiende perfecto, él es el que me empuja, por él estamos en la Ciudad de México.

¿Te consideras una influencer? Híjole, depende de la definición; ser influencer es poder influenciar a las personas de una forma positiva. Para mí, si una persona en la calle llega y me dice: “Jimena, hoy me sacaste una sonrisa, hoy me hiciste llorar de felicidad, de emoción, me inspiraste”, sí me considero una influencer.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Recomiendas tu estilo de vida? Recomiendo lo que hago en mi vida, a veces puedo levantarme y decir: “Hoy es un día healthy”, y al siguiente día les digo: “Oigan, ya me comí unas papas”. Realmente me muestro tal como soy, no puedo fingir, soy un ser humano como todos; a lo mejor empezamos la dieta el lunes, la acabamos el miércoles y la vuelvo a empezar el lunes. Dice con una sonrisa.

¿Qué consejo sano regalas a los lectores de EstiloDF ahora que estás en tan buena forma? Uno de los consejos más sanos es comprar la despensa healthy, es lo que te ayuda a motivarte; a lo mejor nos da ansiedad y queremos comer algo, pero cuando no lo tienes en tu alacena hay menos probabilidad de que peques.