Alfredo Adame aclara si estará presente en la próxima marcha del Orgullo a la comunidad LGBTIQ+

Será el próximo 24 de junio cuando se lleve a cabo la XLV marcha LGBT en la CDMX, y como cada año el recorrido será desde el Ángel de la Independencia, pasando sobre toda la Avenida Paseo de la Reforma y culminando en la plancha del Zócalo Capitalino.

Pese a que aún no ha salido el cartel oficial de dicho evento, ya se han revelado algunos de los nombres de famosos que podrían asistir a la marcha LGBT, entre ellos están “Las perdidas”, Ray Mix, Mario Aguilar y Alfredo Adame, éste último ha provocado mucha polémica pues varios integrantes de la comunidad han pedido que el polémico actor no participe en este evento ya que ha hecho comentarios homofóbicos y transfobicos, pero es el propio ex conductor de Hoy quien revela si estará presente o no en la marcha.

¿Alfredo Adame estará en la XLV marcha LGBT?

Fue en entrevista para el programa Venga la Alegría en donde el actor y conductor Alfredo Adame reveló si estará o no en la marcha del orgullo LGBT, pues luego de la petición de algunos integrantes de dicha comunidad se habría dicho que el hombre que se ha visto involucrado en múltiples peleas ya no participaría, pero tal parece que sí está invitado.

Y es que, es el propio Alfredo Adame quien asegura que sí está invitado a participar en la XLV marcha LGBT el próximo 24 de junio, sin embargo, no sabe si podrá asistir a dicho evento, ya que en ese mes tiene varios compromisos de trabajo, pero de ser posible si estará en uno de los carros alegóricos.

“¿Por qué crees que me volvieron a invitar?, por el resultado del año pasado, no quiero pecar de vanidoso pero fui uno de los mejor bien recibidos de toda la marcha y tampoco me voy a rajar, tengo varios proyectos que no sé si en junio cuando es la marcha esté aquí en México, pero sí sí estoy en México por supuesto que me voy a subir a un camión…” dijo Alfredo Adame

Alfredo Adame no quiere saber nada de su hijo Sebastián

Por otra parte, el actor de 64 años de edad habló sobre las declaraciones que hizo el histrión Polo Morín quien pertenece a la comunidad LGBT y pidió que Adame no fuera invitado a la marcha.

Y es que, Adame tacha de “mal actor” a Polo Morín pues asegura que no todo es ser “guapito”, sin embargo a quien se le fue con todo fue a su propio hijo Sebastián Adame quien al igual que Polo, pidió que su polémico padre no participara en la XLV marcha LGBT.

Foto. Captura de pantalla

Ante esto, Adame se refirió a Sebastián como “el hijo de esta señora Banquells” y asegura que todo lo que ha dicho el joven es derivado al enojo que siente porque el polémico actor ya no los apoya económicamente, además dejó claro que no quiere volver a saber de su hijo.

“es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero después de que me di cuenta que me robaron el pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos, entonces, lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin cuidado, yo con Sebastián no quiero volver hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”, dijo Alfredo Adame.

Foto: IG @sebas_gaymer13

bmz