Alfredo Adame ahora va contra "Medio Metro", actor enfurece por pasito de baile y le lanza particular reto

Antes de que el nuevo “Medio Metro” también abandonara la agrupación de Julián Ramírez, Sonido Pirata, hicieron popular el “pasito de Alfredo Adame”, mismo que ocasionó que el conductor de televisión explotara contra el ex integrante de la sonidera, Jonathan Uriel.

A principios de febrero, Sonido Pirata y el nuevo “Medio Metro” lanzaron el “pasito de Alfredo Adame”, el cual inventaron como mofa hacia el conductor. El paso consiste en tirarse al suelo y hacer las famosas patadas de bicicleta, esas que tanto presumió el también actor en diferentes medios y que surgieron a raíz de una de las peleas callejeras que sostuvo Adame en la lateral del Periférico Sur.

El Nuevo Medio Metro hacía el “pasito de Alfredo Adame” Foto: IG @medio_metro_oficial

En un reciente encuentro con la prensa, Alfredo Adame volvió a acaparar los reflectores al dar su opinión sobre el paso de baile que Sonido Pirata y el nuevo “Medio Metro” lanzaron en alusión a él y aseguró que se cuelgan de su persona porque es “mundialmente famoso”.

“Claro que le conviene, soy mundialmente famoso; claro que le conviene al ‘Medio Metro’ mencionar a Alfredo Adame porque si no, quién es Medio Metro”, declaró.

Pero la cosa no terminó ahí, pues le propuso a Jonathan Uriel que lo buscara para que le enseñara a bailar bien y le lanzó un insulto. “El día que quiera Medio Metro, pues que venga y lo enseño a bailar, para que se le quite lo pendejo”, lo retó Adame.

Ya dos que abandonan a Sonido Pirata

A Sonido Pirata no le duran sus bailarines estrella, primero, el original (José Eduardo) y, luego, el nuevo “Medio Metro” (Jonathan Uriel), decidieron abandonar el proyecto de Julián Ramírez. A través de su cuenta de Facebook, la sonidera realizó una publicación con sus integrantes oficiales, donde ya no figura el nuevo "Medio Metro".

El líder de la agrupación informó que el nuevo bailarín, Jonathan Uriel, ya no formaba parte de su equipo y que únicamente tendrían colaboraciones con él. “Equipo pirata (únicos integrantes). No más ‘Medio Metro’, sólo en ocasiones nos verán colaborar o trabajar con él. Para contratarlo a él es trato directo con Richard TV”, dijo, no obstante se desconocen las razones por las que decidieron romper relaciones.

SIGUE LEYENDO:

Sonido Pirata arremete contra "Medio Metro" original tras llegar sin invitación a su baile: "Era una burla"

Tras abandonar "Sonido Pirata", "La Pompis" anuncia que se unirá al equipo del "Medio Metro" original

Alfredo Adame sería embajador de la Marcha LGBT, su hijo rechaza su presencia