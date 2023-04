Piqué se queja de fanáticos latinoamericanos de Shakira y pide pensar en la salud de Clara Chía

Sin duda alguna, Shakira y Piqué han protagonizado una de las polémicas más escandalosas y que está lejos de acabarse, muestra de ello son las recientes declaraciones del exfutbolista en contra de la madre de sus hijos, los fanáticos de ésta y de sus más recientes éxitos.

Y es que, el mundo entero ha sido testigo del proceso que ha vivido Shakira durante los últimos meses, pues la colombiana ha dejado claro que no ha sido nada sencillo recuperarse de la separación del padre de sus hijos, sin embargo, gracias a su música la cantante ha salido adelante de una manera increíble.

Fue en una reciente entrevista donde el exfutbolista no solo se le fue con todo a la madre de sus hijos sino también a los fanáticos que apoyan la carrera de la cantante, en especial los seguidores que son originarios de América Latina.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo Piqué