Gerardo Torrado: tras su salida, la Kings League de Gerard Piqué se queda sin DT mexicano

La Kings League, ideada por Gerard Piqué e Ibai, fue todo un éxito durante su primera temporada, teniendo grandes emociones a lo largo de la jornada, e incluso jugadores internacionales de gran reconocimiento mundial durante algunas de sus fechas, y convocando entrenadores de amplia experiencia en el ramo.

Tal es el caso de Gerardo Torrado, futbolista mexicano de cantera UNAM, quien debutó con los PUMAS de la Universidad, jugador del Tenerife y el Polideportivo de la segunda división de España, además del Sevilla y el Racing de Santander en el máximo circuito de la Liga, además de una auténtica leyenda del Cruz Azul.

Crédito: Instagram / @gerardotorrado6

Gerardo Torrado en PIO FC

Gerardo Torrado es ahora el Director Técnico de Pio FC, en la Kings League de Gerard Piqué y de Ibai, ambos españoles; la presidenta del equipo es la también mexicana Rivers, oriunda del norte del país, una de las más grandes streamers de todo Iberoamérica.

El legendario medio de la Selección Nacional fue presentado como parte del equipo en el mes de noviembre de 2022. Durante una transmisión en vivo, Sammy reveló que "El Borrego" se encargaría de la dirección técnica por lo menos durante la primera temporada del ambicioso proyecto.

"Estoy muy emocionada, me hace muy feliz. Me hace mucha ilusión", fueron las palabras que dijo ante sus millones de seguidores lamentablemente no lo veremos más en el cuadro durante la segunda temporada del torneo.

Crédito: Instagram / @gerardotorrado6

Durante su primera temporada quedó en el lugar número 10 de 12, quedando fuera de la ronda final que se jugó en el estado Camp Nou de Barcelona, la casa del equipo local. En total ganó cuatro partidos, y perdió siete. El equipo logró anotar en 27 ocasiones, con un total de 29 goles en contra. Diferencia de -2.

Gerardo Torrado fuera de Pio FC

Fue a través de sus redes sociales que Torrado se despidió definitivamente del equipo de Rivers. Estas fueron las palabras que escribió como despedida: "Agradecido por haber participado en esta aventura!! Muchas gracias por la invitación, sin duda un gran experiencia en un gran proyecto".

Por su parte, el equipo informó que el nuevo miembro de su equipo, el mandamás desde el banquillo de entrenador, será Diego Morata, quien tiene amplia experiencia en el futbol español. Fue portero del RDC Español, y como entrenador ha sido parte del banquillo del mismo equipo, así como del UE Cornella, AEC Manlleu, entre otros.

Crédito: Instagram / @gerardotorrado6

También tiene experiencia en otras lidas como la segunda división de China, donde fue parte del staff de Jordi Vinyals en el Qingdao Huanghai F, y head coach del segundo equipo. Participó también en la Federación Hubei, y en el campeonato UEFA de regiones, según su biografía.

SIGUE LEYENDO:

Ronaldinho reaparece en el futbol, ahora con el equipo de Ibai en la Kings League

Piqué pasa incómodo momento en la final de la Kings League por culpa de Shakira: “Perdón que te sal-pique”