BTS: El drama coreano de Netflix que puedes ver hoy para recordar a J-Hope

J-Hope ingresó este mes al servicio militar, pero a pesar de que lleva pocos días en el ejército, los miembros del ARMY ya lo extrañan. Con el objetivo de recordar al integrante de BTS los fans han comenzado a compartir algunas cosas que le gustan, como por ejemplo los dramas coreanos que son sus favoritos. Para suerte de muchos uno de sus programas preferidos se encuentra en Netflix y es uno de los más recomendados.

Jung Hoseok, nombre real del integrante de Bangtan, se enlistó en el ejército el pasado 18 de abril. Al lugar asistieron todos los miembros de la banda de k-pop, incluso Jin, quien pidió permiso especial en su base militar para desearle surte a su amigo. De acuerdo a lo que establecen las leyes de Corea del Sur, el artista, de 29 años, pasará poco menos de dos años sirviendo a su país y después regresará a sus actividades.

Hace unos días, se comenzaron a compartir en redes sociales algunas fotos de Hobi, como le dicen de cariños los fanáticos, en sus primeros días como miembro del ejército. En las imágenes aparece con el cabello corto y con el uniforme verde, el clásico que utilizan los miembros de la milicia. Las postales causaron mucho orgullo entre los miembros del fandom, pero también mucha nostalgia, porque tendrán que esperar meses para volverlo a ver en el escenario.

Recuerda a J-Hope con este drama coreano de Netflix

Para recordar al rapero BTS, algunos fanáticos han recomendado ver las series que le gustan a él, como por ejemplo "Crash Landing on You". En 2020, durante un live por su cumpleaños, J-Hope confesó que aunque no le gusta ver este tipo de contenido, estaba aburrido durante un viaje así que se dispuso a "echarle un ojo": "En estos días, viajamos mucho, así que también he visto muchos dramas. Vi "Crash Landing on You!". Ayer fue el último episodio ... Por lo general, no veo dramas, pero es muy aburrido en el avión".

En español el k-drama lleva el nombre de "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" y es protagonizado por Hyun Bin y Son Ye-jin, quienes tiempo después de estelarizar esta historia dieron a conocer que estaban en una relación y se casaron, esta fue una trama que superó a la ficción, debido a que realmente se enamoraron y hasta le dieron la bienvenida a su primer hijo. Por esa razón, la serie es una de las preferidas por varios fanáticos, pues les gusta ver cómo era la interacción desde antes de su boda.

La trama se centra en el romance secreto entre Yoon Se-ri, una heredera surcoreana de un conglomerado, y Ri Jung-hyuk, un oficial norcoreano de alto rango. Se-ri sufre un accidente aéreo que la hace aterrizar de emergencia en Corea del Norte, ahí conoce al oficial de Ejército Norcoreano, Ri Jung-hyuk, quien trata de protegerla y esconderla de las autoridades del norte debido a que si la encuentran podría tener graves consecuencias.

