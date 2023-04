Yalitza Aparicio denuncia entre lágrimas que corrieron a su familia de un restaurante en Oaxaca

Yalitza Aparicio tomó sus redes sociales para denunciar que corrieron a su familia de un restaurante en Oaxaca. La actriz subió un video en su cuenta de TikTok en el que platicó con lágrimas en los ojos la experiencia de sus consanguíneos, quienes fueron a este establecimiento que es muy popular entre los turistas y uno de sus lugares favoritos, por lo que indicó que narrar esta situación es sólo con el objetivo para que no se vuelva a repetir.

"Mi familia me permito hablar sobre lo que les había pasado, me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan", escribió en la plataforma de videos para dar a conocer su postura sobre la situación que vivieron su hermana y demás familiares el pasado 26 de abril en un restaurante Pasillo de Humo, ubicado en el Centro de Oaxaca, cuando se disponían a consumir en el lugar.

“Es triste pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales no todos pueden defenderse", destacó la protagonista de "Roma".

Yalitza Aparicio denuncia la situación con su familia Foto: Captura de pantalla

Así corrieron a la familia de Yalitza Aparicio de un restaurante

Aparicio Martínez contó que el miércoles su familia asistió a dicho lugar para disfrutar de los alimentos que se preparan, entraron a un establecimiento, pidieron la comida y también algunos refrescos, a pesar de que no consumen gaseosas, debido a esto, la hermana de la actriz preguntó a uno de los empleados si podía salir del local para ir al mercado y comprar unas aguas naturales de sabor, hecho al que el colaborador accedió. Sin embargo, al volver le negaron el acceso y comenzaron a discutir con sus consanguíneos.

La artista, de 29 años, resaltó que en ningún sitio del establecimiento hay una señalización sobre que no pueden ingresar con bebidas o alimentos, además que insistió que habían pedido autorización previa. "En ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar está algún letrero con esta regla y, como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, dijo Yalitza Aparicio, quien pidió que en los accesos haya algún mensaje con una advertencia, esto para que la situación no le ocurra a alguien más.

Asimismo, Yalitza Aparicio especuló que si ella hubiera estado presenta en ese momento, probablemente la discusión con su familia no hubiera ocurrido y el trato sería diferente. “Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente".

La protagonista de "Presencias" también resaltó que este lugar es muy importante para la gastronomía en Oaxaca, por lo que es concurrido por los turistas, así que animó a que se tomen medidas y hacer reglamentos claros y visibles. “Que se acerquen a los encargados para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de los que no se debe de hacer en sus instalaciones. Para evitar este trato y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales. Ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo”.

Las declaraciones de Yalitza causó diferentes opiniones, pues mientras muchos la apoyaban y le daban su respaldo, otros usuarios de redes sociales indicaron que el no poder entrar con alimentos y bebidas en restaurantes es una regla implícita que es muy conocida por muchos, por lo que consideraron que su denuncia era exagerada y no tenía que ver con un acto de discriminación.

