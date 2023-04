Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz habrían regresado, así los encontraron

Enrique Peña Nieto (EPN) y Tania Ruiz habrían regresado después de algunos meses de anunciar su separación, pues recientemente los encontraron juntos viajando a Sevilla, España, en donde pasaron un momento familiar. De acuerdo a un medio de comunicación, las celebridades nunca terminaron su compromiso, simplemente fue una estrategia de "reparación de daños" debido a que supuestamente saldrían imágenes comprometedoras de la modelo.

Desde enero, la modelo originaria de San Luis Potosí confirmó en una entrevista para una importante publicación que había concluido con la relación que sostenía con el expresidente de México después de cuatro años, y aseguró que habían quedado en buenos términos. Sin embargo, este fin de semana Ruiz, de 35 años, y Peña Nieto, de 56, fueron vistos en la Feria de Sevilla, celebración que se realiza este mes de abril en la ciudad.

¿Peña Nieto y Tania Ruiz regresaron?

Fue en la emisión de Chisme No Like en la que se dio a conocer que la modelo asistió al evento en compañía de su hija Carlota y con el exmandatario mexicano, pasando un momento en familia. Aunque Tania mostró algunas imágenes de la festividad y de su pequeña hija en sus historias de Instagram, mantuvo en secreto la presencia de Peña Nieto, con el que supuestamente había terminado desde principios del 2023, sin embargo, los periodistas aseguran que siguen juntos.

Los comunicadores indicaron que este encuentro no se trata de una reconciliación, sino que supuestamente nunca terminaron su compromiso. De acuerdo a los periodistas, anunciar su ruptura fue una estrategia de "control de daños" porque presuntamente saldría a la luz un video en el que se confirmaba que Ruiz le fue infiel a EPN, no obstante, no quisieron dar más detalles al respecto, pues aseguraron que aún están investigando.

“En una feria, estaban los dos, estaban juntos, los vieron juntos y esto demuestra que lo que hicieron con la revista…Fue un control de daños por si aparecía un video donde aparentemente Tania Ruiz se le veía engañando a Peña Nieto, pero como no salió el video vaina seguir juntos”, destacó Javier Ceriani, que insistió que seguirán investigando sobre las causas por las que la pareja había anunciado su separación.

En tanto, Tania Ruiz mostró en su cuenta de Instagram que había ido a Sevilla para disfrutar de la festividad junto a su hija. En su cuenta de Instagram subió algunas fotos y videos de lo que vivió y aseguró que quedó encantada con esta celebración, sin embargo, no mostró si con ella estaba Enrique Peña Nieto, pues hay que recordar que la pareja ha sido muy discreta con su relación debido a que desde el inicio estuvieron en el ojo del huracán.

En una entrevista para la revista Hola la modelo potosina dio a conocer que no había un motivo negativo por el cual terminó su relación, sin embargo, admitió que era una situación que era dolorosa para ella: "¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte", mencionó.

