Tania Ruiz rompe el silencio tras su ruptura con Enrique Peña Nieto: “Llorar sana y libera”

Durante las últimas horas el nombre de Tania Ruiz ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que la bella modelo potosina reveló cómo es que ha sobrellevado su ruptura con el expresidente, Enrique Peña Nieto, por lo que en esta nota contamos a detalle todo lo que dijo la también empresaria radicada en Madrid, España.

Fue durante una entrevista para la revista “¡Hola!” donde Tania Ruiz ofreció detalles de cómo es que ha retomado su vida luego de terminar su relación de casi cuatro años con Enrique Peña Nieto y lo primero que dijo la atractiva modelo es que se siente tranquila por haber puesto todo de su parte en su mediática relación.

La historia de amor entre EPN y Tania Ruiz inició en 2019. Foto: IG: taniaruize

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, comenzó Tania Ruiz para la publicación antes mencionada, donde también señaló que por ahora no tiene pensado cambiar su residencia pues está realizando sus estudios en Diseño de Interiores.

En otro momento de la entrevista, la modelo confesó que tras terminar su relación con el exmandatario priista atravesó por momentos oscuros en los que hubo muchas lágrimas, no obstante, considera que todo es parte del proceso de duelo y gracias a ello también fue tomando fortaleza para poder rehacer su vida.

Tania Ruiz confesó que lloró mucho tras romper con EPN: Foto: IG: taniaruize

“¿Qué si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, sentenció Tania Ruiz, quien también señaló que además de su formación académica su prioridad es su hija Carlotta.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Tania Ruiz es la única que ha hablado sobre su ruptura, pues el exmandatario no se ha dejado ver públicamente desde hace un par de meses, además, tampoco realizó ninguna declaración cuando se anunció el fin de su relación con la modelo potosina.

¿Por qué terminó la relación de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto?

Fue el pasado martes 31 de enero cuando Tania Ruiz anunció el fin de su relación con Enrique Peña Nieto en una entrevista para la revista “¡Hola!” en la que aseguró que no hubo ninguna “razón negativa” detrás de su ruptura y aclaró que simplemente tomaron la decisión de alejarse debido a que “los proyectos de vida cambian”.

Tania Ruiz y EPN quedaron en buenos términos tras su ruptura. Foto: IG: taniaruize

En aquella ocasión, Tania Ruiz también aseguró que, aunque ya no pueda estar junto a Enrique Peña Nieto, siempre habrá cariño entre ambos pues reiteró que el hecho de acabar su relación no significa que fuera por falta de amor.

Para finalizar su anunció Tania Ruiz se mostró agradecida con Enrique Peña Nieto y con la familia del exmandatario pues aseguró que siempre la hicieron sentir bienvenida en su familia, además, señaló que se quedaría a vivir en España por los motivos que anteriormente ya se explicaron.

