VIDEO | Aylin Mujica manda a la Friendzone a Rey Grupero: "novios no, somos amigos"

Fue poco el tiempo que duraron juntos y cada uno lo vivió de formas muy distintas. Esta referencia es a la relación de pareja que Rey Grupero y Aylin Mujica protagonizaron en la primavera de este año. Unidos por el reality show "La Casa de los Famosos", tanto Rey como Aylin pasaron tiempo juntos, sobretodo, durante el mes de marzo, momento en que se dejaron ver en algunos eventos juntos.

Fue ahí donde el flechazo llegó para Rey Grupero, quien sucumbió ante la presencia de la cubana y no dudó en lanzarse de cabeza para ofrecerle su amor. Ella, de alguna forma, aceptó salir con él. La realidad a finales del mes de abril es que ya no están juntos de esa manera, todo ha quedado en el olvido y Aylin Mujica no dudó un segundo en enviarlo, cordialmente, a la Friendzone.

Mientras que él se desvivió en halagos para ella y posteó su triste final, deseándole lo mejor con palabras bonitas, ella fue mucho más cauta y breve.

"Estoy contenta y enamorada del reality, me fascinó hacer ese proyecto. Con Rey Grupero y yo somos grandes amigos, no es broma, somos amigos y preparando proyectos juntos. Novios no, es que no me gusta ponerle un título a algo que acabo de conocerlo", sentenció con tranquilidad.