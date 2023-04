Rey Grupero confirma su ruptura con Aylín Mujica con conmovedor mensaje: “Te dejo volar hermosa”

Tras dos semanas de noviazgo, el influencer mexicano conocido como “Rey Grupero” anunció el fin de su mediática relación con la bella actriz cubana, Aylín Mujica, a quien conoció durante su brillante paso por el reality show de Telemundo llamado “La Casa de los Famosos 3”, por lo que la noticia ha causado todo tipo de reacciones entre los fans de ambas celebridades.

Fue a través de un conmovedor comunicado donde el “Rey Grupero”, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz, informó sobre el fin de su relación con Aylín Mujica y reconoció que “se enamoró como un loco” de la actriz cubana, pero debido a que tienen diferentes objetivos decidieron seguir sus caminos por separado, por lo que dejó ver que su separación ocurrió en buenos términos.

“Mucha gente creyó que lo que existió en esa casa era un show, pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer, afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo, cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes y tenemos caminos distintos. Hoy te dejo volar hermosa, aunque se me haga chicharrón el corazoncito, seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí, gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida, te adoro”, fue el comunicado que difundió “Rey Grupero”.

Con este mensaje "Rey Grupero" confirmó el fin de su romance con Aylin Mujica. Foto: IG: lamesacaliente

Cabe mencionar que, hasta el corte de esta redacción, Aylín Mujica no ha emitido ninguna declaración respecto a su ruptura con “Rey Grupero”, sin embargo, se espera que en las próximas horas salga a hablar acerca de su romance con el influencer mexicano, el cual, desde hace algunas semanas la hizo acaparar la atención de distintos medios de comunicación.

Así fue idilio de “Rey Grupero” y Aylín Mujica

Como se mencionó antes, “Rey Grupero” y Aylín Mujica se conocieron en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” y fue el influencer mexicano quien manifestó primero su atracción por la actriz cubana, sin embargo, su romance se originó en medio de una gran polémica pues la también modelo estaba en plan de conquista con Arturo Carmona, por lo que en un inicio no le hizo mucho caso a es Luis Alberto Ordaz.

Pese a la indiferencia de Aylín Mujica, “Rey Grupero” hizo todo lo posible por ganarse el corazón de la cubana y después de unas semanas lo consiguió y aunque intercambiaron algunos besos y demás arrumacos, nunca formalizaron su relación, pero fue hasta que ambos fueron eliminados cuando decidieron continuar su romance fuera del reality show.

"Rey Grupero" aseguró que se enamoró "como un loco" de Aylín Mujica. Foto: Especial

Cabe mencionar que Aylín Mujica refirió durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que quería tomar las cosas con calma, por lo que no se atrevía a adjudicarle un título a su relación con el influencer, quien aparentemente estaba en la misma sintonía de la actriz y un día después “Rey Grupero” le pidió a la cubana que fuera su novia, por lo que ella aceptó y se formalizó su noviazgo, el cual, solo se prolongó por dos semanas.

Como se dijo antes, la ruptura del “Rey Grupero” con Aylín Mujica generó todo tipo de reacciones en redes sociales y la mayoría fueron de burla contra el influencer, además, otros aseguraron que su ruptura también podría dejar en evidencia que todo lo que ocurre en “La Casa de los Famosos” no es más que un simple show montado.

