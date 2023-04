Desde el jacuzzi, Lis Vega nos confirma el juvenil traje de baño ideal para el próximo verano

Lis Vega lleva sus 45 años muy cómodos y es que ha logrado demostrar que el cuidado del cuerpo y la salud traen sus beneficios al móntense joven. La cubana deja en claro que la edad no es excusa para bajar los brazos y no llevar una vida con hábitos saludables, pues en las redes sociales se muestra al natural y con un cuerpo escultural.

Instagram es el lugar elegido por la belleza centroamericana para decirle al mundo que está dispuesta a marcar tendencia con todos los look que se ponga. Es que con sus casi 2 millones de seguidores, la actriz y cantante se a posicionado como una mujer importante para el mundo de las marcas de traje de baño y estilo.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

El traje de baño de Lis Vega que arrasa en Instagram

Lis Vega tiene como prioridad cuidarse y amarse, y hacer lo necesario para verse como desea verse. Es por ello que la artista se ha sometido a todo tipo de procedimientos estéticos para moldear la imagen que quiere transmitir a sus seguidores, aunque a veces sea blanco de algunas críticas, eso nunca va a quitar que es una bella mujer.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Recientemente, la cubana utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen que hizo enloquecer a sus seguidores, donde se la ve posando provocativamente dentro de un jacuzzi con un ajustado traje de baño de dos piezas color granate. Solo en tres horas ese carrusel consiguió más de 3 mil likes.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Lis Vega no solo busca provocar y que los hombres mueran por ella sino también, es una gran promotora de tendencia para las mujeres que quieren verse igual a lo que ella espera de ser mujer. Es por eso que los colores que usa en el traje de baño no son al azar y seguro será tomado como el look para disfrutar este verano 2023.

