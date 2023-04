La poderosa respuesta de Suga de BTS a quienes lo critican por fumar

El cantante y actor surcoreano Suga de BTS, quien recientemente estrenó su disco "D-DAY", respondió a quienes lo critican por fumar y dejó claro que tiene todo el derecho a manejar su vida como él desee. En el documental "SUGA: Road to D-DAY", el cual se estrenó en la plataforma Disney Plus, el ídolo de K-Pop habló sobre las críticas que reciben los ídolos y lo difícil que es vivir así.

¿Cuál fue la respuesta de Suga de BTS?

"El tema con los idols es que no hace falta que cometamos un crimen o hagamos algo controvertido para que las personas nos juzguen, Nunca he podido entender a esa gente. Yo nunca he causado problemas, pero, bueno ya saben... Cuando un ídolo fuma en un en vivo... Digamos que me critican por eso a mis 31 años", mencionó el artista de K-Pop, quien aseguró que todos deberían ignorar los comentarios de otros y hacer lo que realmente quieran hacer.

De hecho, Suga de BTS detalló que su nueva canción, "Haegeum", habla sobre esto, pues menciona las prohibiciones que existen hacía los cantantes y la poca libertad que tienen para vivir sus vidas privadas. Asimismo, dice que el motivo por el que muchas personas se quitan la vida es por las críticas y presión que tienen por no ser señalados.

(Créditos: Twitter / BTS)

ARMY reacciona a la respuesta de Suga de BTS

Por su parte, los fans del cantante, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron muy orgullosos de Suga de BTS, pues con su sencillo "Haegeum" envió un poderoso mensaje para sus haters y dejó claro que es un ser humano que siente. "Es bueno que lo haya hecho para que entiendan que son seres humanos, mayores de edad, trabajadores que pueden tomar sus propias decisiones", "Literalmente dijo: 'yo puedo fumar cigarros cuando quiera'" y "Yoongi vino a decir puras verdades al decir que los ídolos pueden hacer ese tipo de cosas", fueron los comentarios en Twitter.

(Créditos: Twitter / BTS)

Por otro lado, elogiaron la actuación del ídolo de K-Pop y el buen trabajo que hizo con su reciente album, pues afirman que no esperaban menos de su album "D-DAY" que se estrenó el pasado 21 de abril en todas las plataformas de streaming y tiene 10 canciones en total.

