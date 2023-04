Así fue la reacción de Leonardo de Lozanne a supuesta infidelidad a Sandra Echeverría: “No le hubiera contado mi vida”

Sandra Echeverría anunció el fin de su matrimonio en noviembre pasado y en un intento por mantener los detalles con total hermetismo surgieron rumores de infidelidad, algo a lo que Leonardo de Lozanne no dudó en reaccionar y negar que Karla Souza se refiera a él en las declaraciones que dio sobre un conocido cantante que le confesó haberse separado por este motivo.

“Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo”, así anunciaba Sandra Echeverría su separación hace algunos meses y ahora se convirtió en tendencia por el pleito en redes sociales que se desató tras las declaraciones de Karla Souza por las que algunos señalaron al vocalista de Fobia de haber sido infiel a su ahora exesposa.

En un encuentro con los medios durante las cien representaciones de la obra de teatro “La Clase” retomado por “De primera mano”, el también actor negó que el motivo de su separación fuera una infidelidad por alguno de los dos y aseguró que, aunque sí conoce a Souza, no ha tenido contacto con ella desde hace varios años y tampoco en un avión.

“Yo nunca me la he encontrado en ningún avión, pero además pregúntenle a ella, pero además ella muy educadamente no quiere revelar con la persona que fue (…) pero, pregúntenle ‘¿fue Leo o no?’, y va a decir ‘no?, ya bye. Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida”, indicó.

Leonardo de Lozanne niega infidelidad a Sandra Echeverría. Foto: IG @sandraecheverriaoficial

Sandra Echeverría reacciona a rumores

De Lozanne no fue el único que se pronunció respecto a los rumores de infidelidad, pues a través de su cuenta de Twitter la actriz Sandra Echeverría acusó a la televisora del Ajusco y, en particular, al periodista Jorge Patiño de “buscar la nota amarilla” con la intención de ganar rating.

“Qué verdadera hueva los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating”, escribió y de inmediato la productora de “Ventaneando”, Iyari González, respondió con un segundo mensaje que encendió los ánimos.

“Yo creo que quieres preguntas a modo, Sandra Echeverría. Cuando un artista es inteligente puede y sabe responder cualquier pregunta, pero sólo si hay inteligencia”, además, mencionó la supuesta infidelidad arrastrando a la protagonista de "Nosotros los nobles": “Pero el infiel de su ex y la que lo hace público es Karla Souza. ¡Entonces!”.

