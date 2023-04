VIDEO: Karla Souza recibe críticas por definirse como "mujer de color"

Karla Souza fue tendencia en las redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que se define como "mujer de color", declaraciones de la mexicana que triunfa en Hollywood por las que recibió muchas críticas, sin embargo, también ha sido defendida por otros, como el actor Mauricio Martínez, quien es uno de los que asegura que a las palabras de la actriz les falta contexto.

Souza saltó a la fama luego interpretar a Bárbara Noble en la película "Nosotros, los Nobles", en el año 2013, y fue protagonista de la cinta "¿Qué culpa tiene el niño?", en 2016, pero a pesar de su éxito en el cine nacional se lanzó a probar suerte en Estados Unidos, logrando ser parte de serie estadounidense como "How to Get Away with Murder" y "Home Economics" de Amazon Prime, en el que actualmente interpreta a Marina.

Karla Souza es criticada por llamarse "mujer de color"

Hace unos días se publicó una entrevista que el youtuber Roberto Martínez le realizó a Karla Souza para su podcast "Creativo", una larga plática en la que la actriz habló de muchos temas, entre ellos cómo ha sido llegar al cine y la televisión en Estados Unidos, pero fue el definirse como "mujer o persona de color" lo que ha causado polémica y la ha hecho recibir un sin fin de críticas.

"Cuando yo llegué (a Los Ángeles) hice una audición y me hicieron firmar un papel, cuando todavía ni me daban el papel; me decían: 'por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, tienes que hacer solo esto'. (...) ¿qué poder de negociación tienes? Cero. Nunca había tenido un trabajo en Estados Unidos", comenzó explicando la actriz.

"Cuando yo en mi nueva serie empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, bueno, a mí la mexicana y a la afroamericana, armé un pinche pedo (problema) haciendo bluff, yo me las olía, por cómo estaban escribiendo mi personaje, porque además estereotipándolo y todo", razó que la llevó a hablar con los encargados del proyecto para que se igualaran los salarios.

"Llegué a decir 'se que les estás pagando más a los blancos, y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero ahora ya lo sabemos, entonces deberían de rectificar, a que a las mujeres que somos de color en la serie se nos pague como a la gente blanca", declaraciones de Karla que causaron muchas opiniones encontradas.

En las redes sociales sólo se mostró una parte de la entrevista, y para muchos eso es lo que ha generado las críticas, pues la actriz se define como persona de color al ser mexicana, mientras que los blancos son los estadounidense, sin embargo, en plataformas como Twitter se encuentran comentarios como: "No hay nada más patético que la cultura Woke. Prietos, mujeres, LGBT, trans haciéndose las víctimas para sacar provecho" y "Esto ya se descontroló. Ahora resulta que Karla Souza es de color".

Aunque también están quienes defienden las palabras de Souza: "para estándares mexicanos por supuesto que Karla Souza es whitexican, pero en USA ella no es blanca, simplemente es mexicana" y "Este vídeo está sacado de contexto. Karla Souza plática que en la serie en la que trabaja les estaban pagando más a las gringos que a las mexicana (ella) y a la afroamericana", usuarios a los que se ha unido el actor Mauricio Martínez.

El actor apoya a Karla Souza. Foto: Captura de pantalla

