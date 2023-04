Karla Souza desenmascara a cantante mexicano que le fue infiel a su esposa y todos piensan que es Eduin Caz

Karla Souza dominó los buscadores en TikTok con su nombre y apellido y es que la estrella mexicana que triunfa en Hollywood regresó al escándalo por contar una de las situaciones que vivió durante su traslado de Estados Unidos a México, la actriz dejo abierto un hilo con el que han salido varios nombres de famosos a relucir.

La celebridad platicó como fue la manera en la que conoció a un hombre que se dedica a cantar y que es mexicano, aunque fue muy cuidadosa en no revelar su identidad, Karla si ofreció varios detalles con los que no estuvo de acuerdo y que van en contra de sus valores, esto en un encuentro con un creador de contenido.

“Ayer llegué de Los Ángeles a México, me toca en el avión una persona muy famosa, un cantante en México que no voy a decir quién es, pero me empieza a contar su historia, nada más te estoy hablando como un doble estándar muy cagado en México que yo digo, no es cagado, me enfurece, le empecé a decir muchas cosas y no lo conocía, lo acababa de conocer”, reiteró la actriz en un podcast con Roberto Martínez.

Una de las cosas que Karla Souza supo de la voz del famoso es que llevaba 10 años casado y él le fue infiel en repetidos momentos a su pareja, pero después se percata que su esposa también hace lo mismo y decide terminar con el matrimonio, pero el enojo de la actriz de “How to get away with murders” es porque menciona que en ese caso existe una gran referencia de machismo.

“El cacha que su esposa con la que no tiene relaciones hace dos meses, la cacha que no está en el lugar en el que le dijo que iba a estar y está ella pintándole el cuerno a él. La cacha y se divorcia, se divorcia porque no se puede sacar de la cabeza el hecho de que otro guey se está cogie$#$ a su esposa”, agregó.

También culminó con la revelación del cantante sobre que hizo todo lo posible porque no le importara lo sucedido, pero su machismo se lo impedía y no lo dejaba sentirse suficiente hombre por algo que su esposa hizo una vez y en cambio el sujeto lo realizaba de manera habitual sin alguna culpa.

En los comentarios no se hicieron esperar los nombres de los que los seguidores aseguraron era la persona de la que Karla estaba hablando, quienes más se mencionaron fueron Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, Lupillo Rivera y Leonardo de Lozane, mientras que hay quienes aseguran que podría ser cualquiera de una banda grupera.

Los comentarios señalan a Lupillo Rivera y Leonardo de Lozane. Captura de pantalla

También mencionan a Eduin Caz. Captura de pantalla

