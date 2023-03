Karla Souza muestra cómo lucir increíble en traje sastre lavanda y bralette de encaje

La actriz Karla Souza asistió a la premiere de la película "AIR: La historia detrás del logo", que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, este lunes 27 de marzo, conquistando la alfombra roja con un look moderno y elegante con el que se llevó todas las miradas y mostró cómo lucir en un traje sastre de color lavanda que combinó con bralette de encaje y tenis blancos, lo que le dio un toque chic a su atuendo.

Souza, quien saltó a la fama luego interpretar a Bárbara Noble en la película "Nosotros, los Nobles", en el año 2013, y la cinta "¿Qué culpa tiene el niño?", en 2016, se lanzó a probar suerte en Estados Unidos con gran éxito al ser parte del elenco de la serie estadounidense "How to Get Away with Murder". Actualmente interpreta a Marina en la serie "Home Economics" que en México se puede ver por Amazon Prime.

Karla Souza conquista la alfombra roja en look lavanda

La cinta que cuenta la historia sobre el origen de la marca deportiva Nike y su asociación con la estrella del basketball, Michael Jordan, está protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon y Viola Davis, actriz con la que Souza compartió créditos en "How to Get Away with Murder", por lo que en una publicación en Instagram se mostró complacida de ver el trabajo de la estadounidense que ha estado nominada al Oscar.

Karla Souza se muestra moderna y juvenil. Foto: IG @karlasouza

En su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen 3.9 millones de fanáticos, Karla compartió una serie de fotografías en las que se le ve vistiendo un look sofisticado y moderno, pues combinó un traje sastre de dos piezas, con pantalón y blazer, en tono lavanda, uno de los colores favoritos de la temporada de primavera-verano, conjunto que complementó con un bralette blanco de encaje, para darle un toque coqueto y tenis blancos de suela plana.

"Sobre anoche. @airmovie es perfectamente entretenido y tiene la actuación más poderosa y sutil de @violadavis 'Viola Davis es para la actuación lo que Jordan es para los deportes"' @variety no podría haberlo dicho mejor. Traje @boss Glamour @katrinakleinmakeup Estilo @danireyesoficial @amagalichang", fue el texto y los hashtags con los que Souza acompañó la publicación que ha recibido casi 70 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

La actriz mexicana conquista con su belleza. Foto: IG @karlasouza

La actriz mexicana es madre de dos niños, Giana y Luka. En mayo de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, se dio a conocer que la actriz sería madre por segunda vez. Dándole la bienvenida a su hijo en junio de ese mismo año. Aunque Karla ha sido muy reservada con respecto a su vida privada, se sabe que la actriz de 37 años mantiene una relación con Marshall Trenkmann, padre de sus hijos.

