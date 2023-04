Danna Paola y Ángela Aguilar comparten escenario por primera vez, en Las Vegas y junto a Steve Aoki

Danna Paola continúa haciendo crecer su carrera cada vez con éxitos más grandes que no se limitan únicamente al territorio mexicano, un ejemplo de ello es su colaboración con el Dj Steve Aoki que fue estrenada el pasado 21 de abril en un club nocturno de Las Vegas en donde la música de ambos hizo enloquecer a las personas que fueron parte de este momento. Con un juego de luces y la intensidad de las mezclas de Aoki, él y Danna Paola saltaron juntos, prometiendo que esa canción sería “un hit”.

Fue a principios del mes de abril que la cantante mexicana y el Dj hicieron público que estaban preparando una colaboración juntos y que incluso ya se encontraban en el estudio de grabación afinando los últimos detalles para el lanzamiento que aunque no fue fechado, sucedió de sorpresa en un recinto de Las Vegas. Por medio de las historias de Instagram de Danna Paola se anunció que el público del Omnia Night Club serían los primeros en conocer, de manera oficial, el resultado de la colaboración.

Así fue como se anunció el resultado de la colaboración.

Fotografía: Instagram/@dannapaola

Pero esta no fue la única sorpresa de la noche ya que la cantante Ángela Aguilar también formó parte de este momento y se le pudo ver conviviendo (arriba del escenario) con Steve Aoki mientras salta de felicidad al escuchar la música que él estaba reproduciendo y no sólo estuvo como espectadora, sino que también agarró el micrófono para deleitar a las personas que se encontraban esa noche en el club. Aún no se ha difundido la fecha exacta para escuchar la canción en plataformas digitales, pero los fans se han propuesto estar pendientes de cualquier anuncio.

Afirman que el 15 de junio darán noticias sobre una posible colaboración.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Danna Paola y su lucha contra la ansiedad

Durante toda la presentación, la cantante reflejó su felicidad por este logro en su carrera, mientras que Steve Aoki demostró su entusiasmo al trabajar con la mexicana. Pero detrás de este gran éxito, Danna Paola ha hablado sobre la ansiedad que muchas veces le recorre el cuerpo, teniendo incluso que cancelar algunos shows por la incapacidad que este trastorno le causa.

En entrevistas con distintos medios, la intérprete ha pedido consideración por su salud física y mental, afirmando que es necesario terminar con el acoso que muchos medios ejercen sobre las figuras públicas y aunque ella explicó que siempre se encontraba dispuesta a contestar las preguntas que le hacen los reporteros, también es necesario que entiendan los límites que se les pone.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Ángela Aguilar brilla en el escenario de los Latin AMAs junto a David Bisbal

Danna Paola y Alex Hoyer conmueven Instagram con románticas fotografías: "Te amo infinito"

FOTO: Danna Paola enloquece Instagram con microshort e increíbles botas de plataforma