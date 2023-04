VIDEO | Danna Paola se emociona hasta las lágrimas al conocer a Katy Perry

Para cualquier artista que se dedique a exponer su talento, uno de los instantes más importantes de su vida es cuando conocen a ese ídolo que ha marcado su existencia. A través de sus canciones, películas o cualquier otra expresión artística, una celebridad se reconoce en otra como cualquier fan, como esos millones de seguidores que avivan por el mundo las carreras de unos cuantos elegidos.

Esto fue justo lo que le sucedió en las horas recientes a Danna Paola, quien es famosa en México y otras latitudes por sus telenovelas o, sobre todo ahora, por sus canciones y giras. Pero, cuando se quita la bata de cantante pop, Danna también es fanática de alguien y ese alguien es nada más y nada menos que Katy Perry, artista top a quien pudo conocer muy de cerca.

Como una fan consumada que está en el paroxismo por haber tocado y platicado con su ídolo, fue como Danna Paola narró el suceso donde pudo conocer muy de cerca a Katy Perry. Esto sucedió durante un concierto en Las Vegas, mismo al cual Danna asistió con su boleto pagado y toda la energía de luego conocerla en un meet & greet.

"Me quedé perpleja, perpleja. Estaba tratando de hablar y sólo le dije: 'eres mi inspiración'. Me dijo '¡oh! tú eres artista, te recuerdo'. Entonces lloré, Pepe mi manager estaba grabando y me agarró de la mano y nos tomamos la foto porque entramos al meet & greet", relató Danna Paola en un video.