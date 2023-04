"Me preguntan por fregar" Andrea Legarreta se sincera sobre nueva etapa al lado de su ex Erik Rubín

En lo que va de 2023, uno de los temas más polémicos y sonados del gremio del espectáculo surgió tras la noticia de que una de las parejas más admiradas informó que se separaría, hablamos de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes tras revelar que llevaban cinco meses distanciados generaron todo tipo de comentarios en sus fans, muchos de los cuales aseguraron que al ver esta ruptura ya no podrían creer en el amor verdadero.

Desde el primer momento que se dio a conocer que era oficial la separación, la exitosa conductora del matutino “Hoy” dejó en claro que su distancia con el cantante se daba en buenos términos, por lo cual seguirán trabajando juntos en algunos proyectos y negocios que ya compartían.

Andrea Legarreta tiene nuevo proyecto junto a Erik Rubín

En este contexto, ahora ha surgido un nuevo plan de trabajo que une al famoso cantante de “Con todos menos conmigo” y a la exmiembro de “Fresas con crema”, se trata de un musical en el que los dos participarán y no se trata de cualquier proyecto teatral, sino que hablamos del emblemático “Vaselina”, trabajo escénico que será producido por el propio Erik Rubín y Alex Gou.

Recientemente, se revelaron los detalles de la versión contemporánea de la puesta musical “Vaselina con los Timbiriches”, obra en la que podremos ver de nuevo al rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy, a 40 años de la primera representación de la obra que fue adaptada por Julissa. Se sabe que será Benny Ibarra quien protagonizará a Dany y Mariana León a Sandy, mientras que como parte del resto del elenco encontraremos a Andrea Legarreta en el papel de Frenchy.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

Es precisamente derivado de los detalles de su personaje en este proyecto al lado de su ex que ahora Andrea Legarreta ha explotado tras contestar las preguntas en las que cuestionan si ella tendrá espacios para cantar como solista dentro del musical.

“Me preguntan por fregar yo creo, por morbo quizás, pero en realidad no, hay personajes en esta obra que no cantamos como tal, o sea estamos en los coros, pero Frenchy es uno de los personajes que no cantan, ¿ustedes creen que hubiera tenido el valor de decir que sí?”, aseveró Andrea respecto a este trabajo, en donde demuestra que tanto ella como el papá de sus hijas tienen la capacidad de convivir y trabajar juntos a pesar de las diferencias que hayan tenido en su relación amorosa.

