"Te encuentras con un sueño": Andrea Legarreta abre su corazón, da inesperado anuncio junto a Erik Rubín

Este jueves 20 de abril, la guapa conductora de televisión, Andrea Legarreta sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un mensaje en el que confirmó que tendrá un nuevo proyecto junto a su expareja sentimental, Erik Rubín, de quien se separó hace unos meses.

Fue hace unas semanas cuando, por medio de sus redes sociales, la estrella del "programa Hoy" y el exvocalista de "Timbiriche" confirmaron que su relación había llegado a su fin desde los últimos meses del 2022, pero el anuncio oficial lo hicieron a principios de este año.

A pesar de que actualmente ya no son pareja sentimental, Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan teniendo una excelente relación, para muestra de ello basta con ver que hace unos días disfrutaron de unas vacaciones por Europa. Ahora estarán juntos en un nuevo proyecto y así lo anunciaron.

Andrea Legarreta tiene nuevo proyecto junto a Erik Rubín

Hace unos momentos, por medio de su cuenta en Instagram, Andrea Legarreta, una de las conductoras de televisión más famosas en México, subió una imagen en la que confirmó que formará parte del elenco de la obra de teatro "Vaselina Timbiriche", en donde su ex, Erik Rubín es protagonista.

Junto a la imagen que la muestra como parte del elenco de la obra de teatro, la actual conductora del "programa Hoy" escribió un conmovedor mensaje en el que no pudo ocultar su emoción por colaborar con grandes estrellas como Erik Rubín, Mariana Garza, Benny Ibarra, Diego Schoening, María León, Kalimba, Ángelica Vale y Yahir.

Sin guardarse nada, Andrea Legarreta dijo que su llegada a "Vaselina Timbiriche" es un "sueño que tenía desde niña". Además, felicitó a su ex, Erik Rubín y a todo el elenco por volver a los escenarios con un grupo que "marcó" la vida de muchas generaciones.

"Y entonces te encuentras con un sueño que tenías desde que eras una niñita. Alborota mis recuerdos más bellos y poder compartir escena con ellos me hace sentir que estoy soñando despierta", escribió la estrella de televisión.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida para nadie pues cientos de seguidores en redes sociales felicitaron a Andrea Legarreta por su vuelta a los escenarios y que mejor manera de hacerlo junto a su ex, Erik Rubín. La publicación suma miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios.

Andrea Legarreta y su separación de Erik Rubín

Fue el pasado mes de febrero cuando el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieran un comunicado haciendo oficial su separación después de más de 20 años de relación.

A pesar de que aún no firman su divorcio, los famosos aseguran que están viviendo un proceso, pero eso no les impide seguir conviviendo como una familia y por ello han realizado un viaje por Europa en compañía de sus hijas, Mía y Nina Rubín.

