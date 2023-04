Conductor de VLA pone en su lugar a guapa actriz de Televisa: "¿Usted comió de TV Azteca o no?"

Una nueva controversia se presentó en el mundo del espectáculo después de que un famoso conductor del programa "Venga La Alegría" confrontara en redes sociales a una de las actrices más famosas de Televisa, lo que inmediatamente desató rumores de una mala relación entre ellos.

Fue en sus respectivos perfiles en Twitter en donde los famosos intercambiaron mensajes que no pasaron desapercibidos para nadie, pues a los pocos minutos se volvieron virales provocando incertidumbre entre los seguidores de la farándula.

Durante la tarde del pasado miércoles 19 de abril, la talentosa actriz de Televisa, Sandra Echeverría se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de lanzar un fuerte comentarios en contra de la productora del programa de TV Azteca, "Ventaneando".

Fue ante sus millones de seguidores en Twitter donde la protagonista de "María Félix: la doña", "La querida del Centauro" y "El cartel de los sapos" escribió un mensaje dirigido al contenido que transmite el programa de espectáculos, uno de los más exitosos de la televisora del Ajusco.

Ante el comentario que lanzó Sandra Echeverría al programa "Ventaneando", el famoso conductor de "Venga La Alegría Fin de Semana" escribió un mensaje en el que le recordó su paso por TV Azteca y, además, le cuestionó la manera en la que maneja sus entrevistas.

Frente a todos sus seguidores, Martín Farfán, experto en temas de la farándula y conductor del matutino del Ajusco, pidió a Sandra Echeverría pensar sus respuestas antes de responder alguna pregunta. También le recordó que hace unos años formó parte del elenco de TV Azteca.

"Me extraña que con los años en este negocio no sepa ser más inteligente y darle la vuelta… el que se enoja pierde. Si promociona y sabe que su vida privada es morbo para algunos piense que contestar. Ah y no menos precie los lugares de trabajo. ¿Usted comió de Azteca o no?", sentenció.