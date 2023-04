La película en Netflix que es considerada una de las mejores del siglo, inspiró libros y hasta juegos de mesa

La magia del cine radica en la alta capacidad que un filme tiene de impregnarse y verse reflejado en una sociedad, ya sea ha través de experiencias efímeras tras salir de la sala de cine y tener una nueva perspectiva de vida, o bien, de manera permanente a través de sustantivos, como lo pueden ser obras literarios o juegos de mesa.

Este es precisamente el caso de una cinta que te recomendamos a continuación en Netflix, la cual tuvo un enorme impacto en la sociedad y no sólo eso, sino que es considerada una de las mejores películas el último siglo, esto específicamente debido a su innovadora trama empapada de ciencia ficción.

Se trata del largometraje estadounidense “Blade Runner 2049”, un filme que fue dirigido por Denis Villeneuve, estrenada en 2017 y escrita por Hampton Fancher y Michael Green. Esta obra cinematográfica inspiró tres libros, pues en 2017 se publicó "The Art and Soul of Blade Runner 2049", se trató de una guía visual sobre el diseño artístico de la película por Tanya Lapointe, quien también publicó "Blade Runner 2049", "Interlinked" y "The Art" en agosto de 2020 con material acerca del desarrollo estético de la cinta.

¿De qué trata esta relevante película??

Esta es la continuación de la cinta “Blade Runner”, la cual tuvo estreno en 1982; luego de 30 años, esta historia describe a un blade runner llamado K, quien descubre los restos de una mujer replicante que en el pasado estuvo embarazada, lo cual podría ser imposible aparentemente.

Es así como el personaje principal deberá encargarse de encontrar al niño de la mujer del pasado, para así destruir toda evidencia relacionada con él y así evitar una posible guerra entre humanos y replicantes.

Esta producción cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Jared Leto, Dave Bautista, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass y Lennie James; Ridley Scott ejerció como productor ejecutivo.

La película de acción, recibió cinco nominaciones en los Premios Óscar, obteniendo así el premio por Efectos Visuales y a Mejor Fotografía; además, recibió ocho nominaciones en los premios BAFTA, por Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales.

