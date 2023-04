Es considerada la mejor película en la carrera de Adam Sandler y está en Netflix, no es de comedia

Adam Richard Sandler es una de las personalidades más queridas en el cine internacional, pues no sólo se desempeña como actor, guionista y productor de cine en Hollywood, sino que también es considerado un gran comediante que posee más 60 filmes en su lista, entre los que destacan producciones de drama, producción, pero sobre todo es reconocido por su trabajo en filmes de humor y diversión.

Su trabajo destaca en en la comedia y esto lo ha acercado a millones de personas, algo que nunca se imaginó en sus inicios como profesional dentro del gremio de la actuación. Su debut lo hizo en 1989 en la cinta Going Overboard y desde ese día lo éxitos en taquilla no han dejado de seguir al actor con títulos como Grown Ups, Click, 50 First Dates, Spanglish, Just Go with It, Jack and Jill, entre otros largometrajes del mismo corte, todos ellas reafirmándole como un intérprete del género que tiene por meta el hacer reír a las audiencias.

Aunque, en su larga lista cinematográfica se incluye un título que lo aleja de su zona de confort y esta disponible a través de Netflix, la plataforma de streaming favorita de los mexicanos. Uncut Gems o Diamantes en bruto como se le conoció en el país, es una cinta de 2019 y que desde que se lee la sinopsis hace pensar que no es Sandler quien la protagoniza, pues está calificada como "drama y suspenso".

Algunos críticos la catalogaron como la mejor película en la historia del también músico, incluso la National Board of Review seleccionó a este filme como uno de los diez mejores títulos de 2019 , y Sandler también ganó el Independent Spirit Award como Mejor actor principal masculino

¿De qué trata esta película?

Esta es una producción que cuenta la historia de un hombre que se dedica a la compra y venta de joyas en Nueva York para clientes de lujo, pero su vida lo lleva hasta un punto en el que tiene el agua hasta el cuello y debe dinero a personas muy peligrosas.

Es por eso que intenta quedar bajo bueno términos con un basquetbolista muy exitoso, que es interpretado por el alero de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, al que le presta una joya muy valiosa y el jugador de la NBA decide no regresarla.

La cinta esta disponible en la plataforma de Netflix, donde Sandler da una de sus mejores interpretaciones, misma que fue ignorada por la Academia, quienes lo dejaron fuera de una nominación a los premios Oscar.

fal

SEGUIR LEYENDO:

La película más polémica de los 2000 está en Netflix y es producida por Steven Spielberg, la censuraron tras su estreno