Ángela Aguilar: fans hacen llorar a la cantante en concierto de Texcoco

El pasado fin de semana Ángela Aguilar se presentó en la Feria de Texcoco, concierto en el que fue sorprendida por sus miles de fans con un emotivo detalle que la hizo llorar, como se dio a conocer en redes sociales, y la misma cantante, hija de Pepe Aguilar, lo reveló en su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió imágenes de la tardeada y aprovechó para agradecer a sus admiradores.

La nieta de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre se ha convertido en una de las cantantes jóvenes más famosas del género regional, por lo que cada declaración o publicación en sus redes sociales da de qué hablar, como sucedió hace unos meses cuando se declaró 25 por ciento argentina, algo que todavía sigue siendo tema en sus posteos, pues al público no le agradó, sin embargo, sigue teniendo un público fiel que le demuestra su amor a cada momento.

"Una sorpresa que salió mejor de lo esperado. Te mereces eso y muchísimo más @Angela Aguilar :) Gracias por ser, nos llenas de mucha felicidad", se puede leer en una publicación de TikTok del usuario @angelitasvip, grupo de seguidores de la intérprete que decidió sorprender a su ídola en su reciente show, llevando letreros con la frase: "Que nunca apaguen tu voz", los cuales fueron repartidos entre los miles de asistentes con una flor.

Fans sorprenden a Ángela Aguilar

Durante la presentación que Ángela tuvo en Texcoco recibió una gran muestra de cariño y admiración de sus fanáticos, algo que la hizo llorar de emoción, como se puede ver en los videos que fueron capturados durante el concierto, y como también ella lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9.1 millones de fanáticos, con quienes compartió imágenes del espectáculo.

Ángela agradece a fans de Texcoco. Foto: IG @angela_aguilar_

"Texcoco, siempre tendrán una parte de mi corazón con ustedes. Reímos, lloramos, y cantamos. Profundamente sorprendida por tanto cariño, todavía no me la creo. Un #SoldOut Solo le pido a Dios que me ayude a cantar todo lo que en palabras no puede decir. Gracias", escribió Aguilar, de 19 años, para acompañar una publicación en la plataforma de Meta que ya ha recibido 110 mil "me gusta".

"Que nunca apaguen tu voz. Gracias #Texcoco • Gracias angelitxs por esta sorpresa que me trajo lágrimas y muchas sonrisas", fue el texto que usó la cantante para publicar un video en el que se puede observar el momento en que los letreros comienzan a aparecer entre el público mientras ella interpreta uno de sus emotivos temas, sin duda un detalle que causó emoción en Ángela, que demuestra que sigue siendo muy querida por su público.

Sus admiradores le dieron una grata sorpresa. Foto: IG @angela_aguilar_

