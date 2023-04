Ángela Aguilar sorprende con su reacción ante el embarazo de Cazzu y Christian Nodal: “Voy a ser tía”

El pasado fin de semana, Cazzu y Christian Nodal acapararon la atención en redes sociales debido a que anunciaron que muy pronto se convertirán en padres, lo cual, desató una ola de reacciones al interior de la industria del espectáculo y una de las que más llamó la atención fue la de Ángela Aguilar, quien aseguró estar sumamente contenta por la idea de “ser tía”.

Estas declaraciones de Ángela Aguilar fueron emitidas por la cantante durante un breve encuentro con diversos medios previo a su exitosa presentación en la Feria del Caballo de Texcoco 2023 donde los representantes de los medios aprovecharon para cuestionarla sobre algunos de los acontecimientos que han paralizado la farándula durante los últimos días y uno de ellos fue precisamente el embarazo de Cazzu y Nodal, por lo que confesó estar muy emocionada ya que le sorprendió la forma en la que dieron la noticia y señaló que ya tuvo oportunidad de felicitar al menos a la cantante argentina.

“¡Sí, qué padre! Ya le escribí, bueno no, a Christian no, a la Cazzu le escribí en un comentario, pero que bonita se veía, yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nomas’ veo que le hace así y se ve la panza y yo ¡ah, voy a ser tía!”, fueron las palabras que dijo Ángela Aguilar sobre el embarazo de Cazzu y para finalizar también mandó a felicitar a Nodal, con quien como ella misma dijo, todavía no ha tenido oportunidad de hablar.

Cabe mencionar que, la reacción de Ángela Aguilar ante esta feliz noticia causó un gran revuelo en redes sociales pues a raíz de su éxito llamado “Dime cómo quieres”, ambas celebridades fueron vinculados sentimentalmente y cuando el sonorense inició su relación con Belinda se dijo que Christian Nodal tenía prohibido hablarle a la hija menor de Pepe Aguilar por lo celos de la también cantante de origen español, sin embargo, con sus declaraciones se pudo comprobar que ya pudieron retomar su amistad y que la mejor de la Dinastía Aguilar aprueba el romance del intérprete de “Botella tras botella” con la trapera argentina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron a ser vinculados sentimentalmente. Foto: Vevo

Ángela Aguilar le manda un conmovedor mensaje a Maribel Guardia

Durante esta misma entrevista, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre el lamentable fallecimiento de Julián Figueroa y comentó que en su casa hubo lágrimas debido a que el hijo de Maribel Guardia era muy cercano a toda la familia, pero en especial a su hermano Leonardo, asimismo, aprovechó las cámaras y micrófonos para enviarle un mensaje a la costarricense, a quien reconoció como una mujer sumamente fuerte.

“Es una tremenda tristeza, merecía mucho más reconocimiento en vida, era un amigo cercano de nuestra familia, específicamente de mi hermano, se llevaban mucho y me duele mucho, es un dolor muy grande. Nos enteramos de la noticia muy temprano y desde ahí fueron las lágrimas en la casa. Maribel es una mujer muy fuerte, la admiro muchísimo, la abrazo desde el alma, esta es una tristeza profunda de México”, señaló Ángela Aguilar.

