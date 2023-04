Ángela Aguilar da lecciones de moda en jeans campana de talle alto y top ombliguera

Ángela Aguilar compartió con sus fans en las redes sociales el estreno de su nueva tema en colaboración con el cantante argentino Fito Páez, proyecto en el que se lució con modernos looks, como el conjunto de jeans campana de talle alto que combinó con top ombliguera en color negro y un blazer verde, dando lecciones de moda para las más jóvenes y confirmándose como un ícono de estilo.

La cantante, de 19 años, es una de las jóvenes en el medio artístico que impone con su estilo para vestir, convirtiéndose en un referente de moda para las adolescentes, que como ella no han llegado a los 20 años y desean estar en tendencia, como en esta ocasión en la que combinó un estilo de pantalón de mezclilla que ya es el favorito de la temporada de primavera-verano, y el color verde, también uno de los tonos de temporada.

Ángela Aguilar impone moda en look de jeans

La famosa intérprete compartió con sus 9.1 millones de seguidores en Instagram una postal en la que se le ve posando con uno de los looks que lució en el video de la canción "Brillante Sobre el Mic", colaboración con la que se ha mostrado muy satisfecha, sin embargo, también ha recibido un sin fin de críticas, pues muchos internautas todavía no olvidan sus declaraciones después de que Argentina se coronara como campeón del mundo.

Ángela impone moda con su estilo moderno y juvenil. Foto: IG @angela_aguilar_

"Brillante sobre el mic" y un emoji de corazón verde fue como Ángela publicó la instantánea en la plataforma de Meta, imagen en la que la intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" volvió a confirmar que es una de las famosas que no teme a probar con diversos estilos, pues aunque se ha destacado en sus shows por sus vestidos de diseños tradicionales con bordados elaborados por artesanos mexicanos, también ha dejado ver que cuando se trata de looks casuales es una de las favoritas.

En la instantánea que la joven cantante compartió, y que ha recibido 115 mil "me gusta" y más de 700 comentarios, se puede observar a Aguilar, que recientemente sorprendió con sus declaraciones con respecto al matrimonio, luciendo un coqueto look en el que combinó jeans campana de talle alto, que se caracterizan por sus piernas anchas, pieza perfecta para estilizar la silueta femenina y que combinó con un top ombliguera en color negro y un blazer verde.

La cantante agradece colaboración con Fito Páez. Foto: IG @angela_aguilar_

"Querido maestro, Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias por ser un referente en la música. Gracias por demostrar que un piano y un sentimiento AÚN pueden juntarnos", fue parte del texto con el que la cantante compartió otra imagen junto al también compositor argentino, en la que se le ve abrazada a Páez y con otro de los looks que llevó en el videoclip.

Ángela Aguilar es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, y ha destacado con sus participaciones en importantes entregas de premios, lo que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, y no sólo destaca por su talento en los escenarios, también por su forma de vestir con la que impone moda para las más jóvenes.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar enseña a llevar pantalones cargo de tiro bajo para lucir en tendencia

Ángela Aguilar da clases de moda para el gimnasio con leggins y top

FOTOS: Ángela Aguilar da lecciones de estilo en falda midi y crop top blanco