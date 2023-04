Bad Bunny confirma que deja a un lado el reguetón y ahora tocará regional mexicano

El cantante puertorriqueño Bad Bunny confirmó que su nueva canción será una cumbia norteña al lado del Grupo Frontera, incursionando así en el regional mexicano de lleno, lo que abre la puerta para que se aviente otros tantos géneros como el Corrido Tumbado y el Corrido Bélico, sus más grandes competidores en la actualidad.

En la fotografía publicada en las redes sociales se puede ver a Bad Bunny con un look despreocupado, playera interior, una camisa abierta y gorra para atrás, también porta unos jeans claros y unas botas vaqueras imitación de piel de serpiente, así como una hebilla de grandes proporciones, clásicas de la vestimenta.

A su lado están los integrantes del Grupo Frontera con sus sombreros negros, todos, así como pantalones de mezclilla, algunos oscuros, otros claros y con diversos detalles como un deslavado o rasgaduras por las rodillas; algunos completan con una chamarra tipo piel y otros de mezclilla.

Crédito: Instagram / @badbunnypr

Y en una historia publicada por el productor Alex Gargolas, también se puede ver a Bad Bunny en su automóvil cantando la más famosa canción del Peso Pluma, Natanael Cano y Gabito Ballesteros, por lo que el cantante puertorriqueño tiene en la mira a su competencia directa, quienes lo sacaron de la cima de todos los conteos musicales del momento.

"Qué pasaría si se diera", escribió Gargolas, dejando abierta la posibilidad de que en algún momento el cantante de reguetón se una a los creadores del género tumbado y del corrido bélico, una colaboración muy difícil de imaginar, pues será la primera vez que escuchemos al conejo malo armando un buen norteño.

Grupo Frontera es una banda relativamente nueva, pues aunque llevan un tiempo haciendo norteño con influencias de la música regional en la frontera con los Estados Unidos, fue desde 2022 que comenzaron a subir sus interpretaciones a la plataforma de YouTube, adquiriendo fama inmediatamente por su increíble talento y pasión para cantar.

Crédito: Instagram / @grupofrontera

Su género en particular es una combinación entre la música norteño banda y la cumbia norteña o la cumbia texana que históricamente ha dado grandes artistas en la frontera ,como es el caso de la mismísima Selena y los Dinos, entre muchos otros. Además, se destacan por hacer covers de canciones y artistas consagrados.

De hecho, fue gracias a su cover cumbianchero de "No se va", original de Morat, como se hicieron virales de la noche a la mañana, pues si ya de por sí es un éxito en el pop latino, su versión logró llevarla a rincones donde probablemente no sonaban los originarios de Bogotá.

Algunos de sus más fosas reversiones son "Estos celos"; "La pareja ideal", "La Ladrona", "No se va", "Ya me enteré", entre otras. También tienen canciones propias, algunas bastante populares y escuchadas en las plataformas digitales como "Más que amigos", "No te arrepentirás" o "Vete".

Crédito: Instagram / @grupofrontera

Un detalle curioso es que Morat acumula, por el momento, más de 230 millones de reproducciones en su video oficial de YouTube, mientras que Grupo Frontera, con su misma canción, pero en versión cumbia norteña, tiene hasta el momento 326 millones de reproducciones.

