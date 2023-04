La agridulce serie en Netflix que te atrapará por sus hechos reales, es una de las más exitosas de la historia

LLllle el fin de semana y con él una nueva oportunidad de adentrarte en la ficción a través del cine, pero la oferta de contenido en plataformas de streaming como Netflix no sólo consiste en largometrajes, sino que también hay poderosas series que sin duda te atraparán de inicio a fin, tal es el caso de esta producción que debes de ver por lo menos una vez en la vida.

Se trata de la serie estadounidense de comedia y drama, Orange Is the New Black, la cual fue creada por Kenya y Leslie cojan; fue producida por Lionsgate Television y se emitió otra vez de Netflix desde el pasado 11 de julio de 2013, la cual sigue hasta la fecha alojada en dicha plataforma digital.

Orange Is the New Black es una serie que está basada en el libro autobiográfico "Orange Is the New Black", crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Paper Kerman, quien relata sus memorias sobre la vida dentro de prisión. La protagonista de esta historia es la actriz Taylor Schilling, quien interpreta al personaje de Paper Chapman, una mujer quien llega a presión luego de transportar dinero proveniente del narcotráfico al lado de Laura Prepa, protagonizando el papel de Alex vos, quien es narcotraficante y ex pareja de Paper.

La aclamada historia, considerada como agridulce por su fuerte trama, nos va narrando la vida de diferentes mujeres quienes se encuentran en dicha presión en Estados Unidos, quienes cometieron graves delitos, pero que también llevaron una vida complicada que las orilló a cometer delitos.

¿De qué trata la serie?

"Orange Is the New Black" sigue la historia de Piper Chapman, una joven quien lleva una vida estable al lado de su nuevo novio, quien se dedica a escribir para un periódico.

Sin embargo, su estabilidad se viene abajo el día que la detienen por estar relacionada al delito de contrabando de drogas Al lado de Alex Vause, con quien colaboró y también mantuvo un lazo afectivo una década atrás.

Cabe señalar que dicha serie está basada en hechos reales que le acontecieron directamente a la escritora del Best Seller autobiográfico Orange Is the New Black crónica de Meaño no la prisión federal de mujeres, Piper Kerman.

Es una de las más premiadas

Es de mencionar que dicha producción logró recibir 12 nominaciones a los premios Emmy, ganando así uno de ellos, además de qie la nominaron a seis Globos de oro. Cuenta con alrededor de 30 personajes a lo largo de sus siete temporadas con un total de 91 episodios de aproximadamente una hora cada uno.

En suma, la serie fue anunciada como lanzamiento en 2011, en donde Netflix y la productora Lionsgate Television estaban negociando para emitir así esta producción que sería un éxito años más tarde.

Además, los anuncios para el casting iniciaron en agosto de 2012 en donde Taylor Schilling tomó el papel protagonista de Piper Chapman; seguida de Taylor, se sumaron Jason Biggs, quien interpreta el personaje de Larry Bloom, Laura Prepon quien le da vida a Alex Vause y Yael Stone quien interpreta a Lorna Morello.

Como dato curioso de dicha producción, Laura Prepon audicionó para interpretar el personaje de Piper, sin embargo se le asignó el papel de Alex Vause, lo cual para muchos seguidores de la serie fue un gran acierto por parte de la producción en serie estadounidense.

