"Chabelo me adoraba": Eugenio Derbez revela su verdadera relación con el actor que lo corrió

Eugenio Derbez por fin aclaró la polémica que vivió con Xavier López "Chabelo", después de que lo despidió de su programa al principio de su carrera. El actor admitió que fue un duro golpe que en su momento sí lo afectó, sin embargo, después entendió las razones que llevaron al conductor a tomar esta decisión drástica, así que mantuvo una relación cordial con el artista, que falleció el pasado 25 de marzo, a los 88 años de edad.

La mañana de este viernes 14 de abril, el director y actor acudió al programa "Sale el Sol" para hablar de la próxima temporada de "De viaje con los Derbez", pero también habló de su verdadera relación con Xavier López, con el cual trabajó durante los primeros años de su carrera en el programa "En Familia con Chabelo". El creador de "La Familia P.Luche" confirmó que el presentador de televisión lo corrió de su programa y explicó las razones.

"Después de mi mamá, la persona que más me ha enseñado en esta carrera fue Chabelo. Le aprendí tanto, y no con lecciones, sino con verlo. Una de las lecciones que más me ha dado fue cuando me corrió, en el momento no lo entendí, en el momento lo sentí injusto", destacó el actor, de 61 años, quien destacó que no se peleó con él, pues siempre fue una persona respetuosa: "Me adoraba", resaltó, sin embargo, un día no llegó a su programa y eso provocó su salida de la emisión dominical.

Esta fue la razón por la que Chabelo despidió a Eugenio Derbez

Eugenio relató que por aquellos años consiguió su primera oportunidad en el programa de "¡Anabel!", donde también colaboraba con participaciones pequeñas. Al ser este un tiempo en pantalla más prolongado decidió no asistir al ensayo de "En Familia con Chabelo", en donde era uno de los jóvenes que giraba la tómbola. Al llegar al foro y ver que todo había terminado, se reunió con López que le dijo que ya no lo quería en la emisión.

"Le digo 'Señor, perdón. Estaba yo acá (con Anabel) es la primera oportunidad en mi vida de ser estelar, por favor entiéndame'; y me dijo 'Te entiendo perfectamente. Ojalá te vaya muy bien en tu carrera, pero quién no quiere a mi bebé como lo quiero yo, no me interesa que trabaje conmigo, que te vaya bien, mucha suerte'", recordó las palabras que le dijo en aquel momento Xavier López, aclarando que si bien en ese entonces no estaba de acuerdo, cuando comenzó a hacer sus propias producciones se dio cuenta que el conductor tenía razón.

Eugenio Derbez asistió al funeral de Chabelo sin que nadie lo supiera Foto: Especial

En la entrevista le preguntaron sobre el rumor de que había asistido al funeral de Chabelo; Eugenio Derbez confirmó que fue a darle sus condolencias a la familia, pero que lo hizo de manera discreta para no encontrarse con la prensa que estaba afuera del lugar en donde estaban siendo velados sus restos. "Ese día iba yo a ver a la familia, a verlo a él, a lo que iba, no iba a dar entrevistas", resaltó el comediante y conductor que en estos momentos está triunfando en Hollywood.

