Entre lágrimas, Alessandra Rosaldo hace fuerte reclamo a Eugenio Derbez: “Me siento sola”

Con más de diez años de casados, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez figuran como una de las parejas más sólidas y estables de toda la farándula, sin embargo, esto no significa que no tengan fuertes confrontaciones tal y como quedó evidenciado en uno de los capítulos de “De Viaje con los Derbez” pues la cantante le hizo un fuerte reclamó al comediante que dejó a todos sus fans con la boca abierta.

Como se mencionó antes, este reclamo de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez ocurrió en el segundo capítulo de la tercera temporada de “De Viaje con los Derbez” donde la famosa familia documenta todas sus aventuras durante su estancia en Jamaica y todo este pleito se derivó por un traslado organizado por el comediante en el que toda su familia iba a bordo de una camioneta tipo van, no obstante, dicho vehículo transitó en sentido contrario por una concurrida carretera, lo cual, alteró los nervios de todos los integrantes de su familia, en especial de su hija Aislinn y de la madre de Aitana.

En las imágenes se pudo ver a Alessandra Rosaldo verdaderamente alterada y nerviosa ante la posibilidad de sufrir un fuerte accidente y aunque Eugenio Derbez trató de tranquilizarla con algunos de sus característicos chistes, la también actriz no cedió y aseguró que el también productor fue un completo irresponsable pues puso en riesgo real a todos sus hijos.

Alessandra Rosaldo estalló contra Eugenio Derbez. Foto: Especial

Tras este inquietante momento, la familia Derbez se reunió para cenar y fue aquí donde Alessandra Rosaldo explotó contra Eugenio Derbez por haber puesto en riesgo a toda su familia y también por no haberla tranquilizado cuando la vio alterada, además, la también actriz y presentadora señaló que tiene un trauma con los choques pues hace años tuvo un fuerte accidente y este tipo de experiencias no la ayudan a superarlo y fue aquí donde dijo que se sentía sola con este problema pues el creador de “La Familia P.Luche” minimiza su sentir.

“Es que me siento sola, siento que no lo validas, que no lo ves y que no me acompañas, y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda. Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nada más es el coche o la velocidad. Necesito que me veas a mí” señaló entre lágrimas Alessandra Rosaldo.

Alessandra Rosaldo no pudo evitar llegar a las lágrimas. Foto: Especial

Ante el intenso reclamo de Alessandra Rosaldo, los hijos del comediante se quedaron perplejos, por lo que la actriz tuvo que pedirles perdón y momentos después, en los comentarios adicionales, reconoció que no era el momento para haber explotado contra Eugenio Derbez, pero era algo que necesitaba hacer para descargar las emociones que le generó la irresponsabilidad del comediante, quien para calmar las cosas volvió a hacer chistes sobre la situación.

