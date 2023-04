Frente al espejo, Ninel Conde presume los resultados del gym y le llueven halagos

Durante las últimas semanas, Ninel Conde se ha convertido en blanco de críticas debido a que fue señalada por sus detractores de haber abusado en el uso del bótox y de las cirugías estéticas, sin embargo, la cantante y modelo de OnlyFans decidió hacerle frente a estos comentarios y lo hizo de una forma más que elegante pues no fue necesario decir una sola palabra pues dejó que sus fotos en el gimnasio hablaran por sí mismas, por lo que las reveladoras imágenes hicieron que le llovieran halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” difundió las fotografías en cuestión, en las cuales, apareció posando frente a un espejo colocado en el gimnasio al que acude de manera recurrente a realizar sus extenuantes rutinas de ejercicio.

Para estas postales, Ninel Conde aprovechó que estaba luciendo un ajustado conjunto sport compuesto por un crop top y un par de leggins para lucir su marcado abdomen, así como todas y cada una de las curvas de su estilizada figura, además, la también empresaria se encargó de posar desde distintos ángulos para mostrar que si bien si se ha hecho algunos “arreglitos” ha logrado mantenerse en forma gracias al ejercicio.

Tal y como lo esperaba “El Bombón Asesino”, su publicación causó un gran revuelo entre los más de 5.6 millones de seguidores que ostenta en la concurrida aplicación de la camarita, prueba de ello es que, en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular cerca de 30 mil likes, además, en la caja de comentarios de su galería se pudieron leer decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que reconocieron su arrolladora belleza.

“Cuerpazo”, “La más guapa de todas”, “Eres un bombón”, “Chulada de mujer”, “Cada día más linda”, “Como los buenos vinos”, “Toda una diosa” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los halagos que se llevó “La Rebelde”, como se hace llamar desde revivió la fiebre de “RBD”, incluso, en distintas plataformas han pedido que regrese a los escenarios con su personaje de “Alma Rey”.

Ninel Conde le envía cariñoso mensaje a Maribel Guardia tras la muerte de su hijo

Tras el lamentable e inesperado fallecimiento de Julián Figueroa se generaron cientos de reacciones al interior del ambiente artístico y Ninel Conde fue una de las primeras celebridades en externarle su apoyo a Maribel Guardia, quien fue la encargada de confirmar el deceso de su hijo “Juliancito”, como cariñosamente lo llamaba y fue precisamente a través de Instagram donde “El Bombón Asesino” le dedicó unas palabras a su entrañable amiga.

Ninel Conde fue una de las primeras celebridades en reaccionar ante la muerte de Julián Figueroa. Foto: IG: ninelconde

“Amiga querida, Maribel Guardia… no hay palabras, no las tengo, solo un dolor profundo en mi corazón al saber de tu invaluable pérdida. Te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente. Dios de consuelo a tu alma. Te quiero mucho. Descanse en paz tu amado Julián” fue el texto que escribió Ninel Conde, quien no acudió al funeral debido a que se encuentra en Miami, Florida, ciudad en la que actualmente radica.

SIGUE LEYENDO:

En mini short floral, Mariazel se reafirma como la conductora más bella

Desde la piscina, Rocío Sánchez Azuara roba suspiros con coqueto bañador amarillo

Maya Nazor impone moda en TikTok con ajustado conjunto tie dye