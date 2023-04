VIDEO | Galilea Montijo confesó que le dio un calambre "en plena acción": "Pensé que yo estaba muy cab#4n"

Hasta el más mínimo detalle dio Galilea Montijo de una de las experiencias que vivió durante un suceso íntimo, la famosa presentadora se sinceró en una de las emisiones del programa “Netas Divinas” y confesó que sufrió un desafortunado calambre cuando estaba en “plena acción” con su pareja.

La originaria de Guadalajara, Jalisco describió cómo fue sentir el calambre en ese momento y además aseguró que hubo una gran confusión, pues la otra persona pensó que los gritos de Galilea Montijo eran por su buen desempeño sexual, pero ella le aclaró que en realidad tenía una contracción en un musculo que le impedía disfrutar el acto.

“Estaba un día y de repente hago, ‘¡Ha, ay ay ay! (…)’ y le digo ‘espera un segundo’, porque de verdad me da, tengo que estirar y ya cuando pasó me empiezo a reír y me dice ‘pensé que yo estaba muy cabr%$, soy una fiera”, aseguró la tapatía.