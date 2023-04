Los mejores memes de la supuesta infidelidad de Clara Chía Martí con Pep Guardiola

Clara Chía Martí no tiene paz y ha pasado en menos de un año del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme debido a su noviazgo con Gerard Piqué. Decenas de rumores han girado en torno a la vida privada de la joven y ni hablar de las canciones que le dedicó Shakira para que sus fans la odiaran desde el primer día.

Sorprendentemente, Pep Guardiola aparece en medio de todo este gran lio y fue que la catalana y el entrenador se convirtieron en tendencia este jueves en las diferentes redes sociales luego de que el Diario Sport, reconocido medio deportivo catalán, publicó un artículo diciendo que estarían en un romance a espalda de Piqué.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente: Instagram @clarachia_official_

Los infaltables memes entre Clara Chía Martí y Pep Guardiola

Según el medio, Clara Chía Martí habría sostenido un pequeño romance con el famoso entrenador del Manchester City. No obstante, no entrega más detalles sobre el tema y precisa que el rumor salió de otros medios. Cuando los fans de Shakira se enteraron, no tardaron en burlarse de la situación y comenzar a circular muchos memes para divertirse.

Es que el romance entre Pep Guardiola y la mujer de Piqué es algo totalmente impensado. De hecho, tanto el medio catalán como un de Perú han comenzado a retractarse por los dichos y por ende han quedado muy mal parados. Lo bueno de todo este gran lio, es como nos hemos divertido con los memes en las redes.

Meme Clara Chía. Fuente: Twitter.

Recordemos que Clara Chía Martí nunca a hablando con un medio de comunicación a pensar de las cantidades de dinero que le han ofrecido por una exclusiva. Incluso, el portal X Catalunya afirmó que algunos programas le han ofrecido grandes sumas de dinero por su testimonio. Además, indicó que le han llegado a proponer un millón de euros por destapar todo lo relacionado con esta historia.

Meme Clara Chía. Fuente: Twitter.

Meme Clara Chía. Fuente: Twitter.

