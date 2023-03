Shakira viaja a Nueva York con sus hijos, cantará junto a Bizarrap

Y como dice el famoso refrán: "No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla" y Shakira volverá a pisar Estados Unidos después de ocho meses de estar en medio del huracán mediático que se detonó a raíz de su anunciada separación de Gerard Piqué, dada a conocer de manera pública en junio pasado y con quien terminó una relación de poco más de una década. Fue la mañana de este jueves (tiempo de España) que la colombiana fue vista en el aeropuerto junto a sus hijos, Milan y Sasha, a punto de acordar un vuelo con destino a Nueva York.

En este viaje también la acompaña su hermano Tonino. Una vez que "haya cruzado el charco" se espera que la cantante originaria de Barranquilla cumpla un compromiso profesional en este país y se presente en el célebre programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, en donde se espera que cante su éxito musical "Music Sessions #53" junto al DJ y productor argentino Bizarrap.

Shakira se presentará en el programa "The Tonight Show". FOTO: Instagram

Shakira y Bizarrap cantarán en "The Tonight Show"

Esta presentación ha detonado gran expectativa no solo entre los millones de fanáticos que la artista colombiana de 46 años tiene alrededor del mundo, sino de todas aquellas personas que han sido testigos de la serie de polémicas y controversias que se han originado a lo largo de los últimos meses una vez que Piqué y Shakira decidieron poner punto final a su relación, una de las más mediáticas que existían en el mundo de la farándula.

Shakira voló de Barcelona a Nueva York esta mañana. FOTO: Twitter / @ShakiraMedia

La colombiana fue captada en el aeropuerto de Barcelona esta mañana con un casual y cómodo look urbano, sonriente y tomada de la mano de sus hijos, quienes la acompañan en este compromiso laboral. Junto a ellos viaja también Tonino, hermano de la barranquillera quien ha estado al pendiente de Milan y Sasha en todo momento.

TE PUEDE INTERESAR: Shannon de Lima coloca en tendencia los top deportivos y enamora a todos

De acuerdo con información dada a conocer por el diario español "El periódico" Shakira se encuentra afinando detalles para mudarse de manera definitiva a Estados Unidos, junto a sus hijos, e instalarse en Miami, Florida; acontecimiento para el cual ya existe una fecha precisa: el 1 de abril próximo.

La cantante viajó acompañada de sus hijos Milan y Sasha. FOTO: Twitter / @ShakiraMedia

De esta manera Shakira aprovechará el periodo vacacional que tienen los estudiantes estadounidenses durante este mes, lo que le dará tiempo para que tanto ella como sus hijos de instalen en su nueva casa, muy lejos de la residencia que fungió durante más de 10 años como el hogar de la familia Piqué Mebarak, en una de las zonas más exclusivas de Barcelona.

SIGUE LEYENDO:

Thalía: esta es la casa donde creció la actriz en Santa María la Ribera

Shakira vuela la red con su fuerte mensaje por el Día de la Mujer

Shakira le habría sido infiel a Piqué antes, esto se sabe