Shakira conquista en micro falda metálica y con espalda descubierta

Shakira cerró e inició el año de manera exitosa y no ha dejado un solo día de colocarse en tendencia en las redes. Si bien ha sido así debido a la polémica en la que sigue implicada debido a las noticias que diariamente surgen en torno a su separación con Gerard Piqué, también se ha colocado vigente en internet gracias a la manera en la que ha posicionado sus looks en la mira de millones.

La colombiana ha arrasado con su elección de vestuario y hoy más que nunca, cuando los reflectores mediáticos están sobre ella, los medios han dado un giro ante su controvertida separación y los usuarios han destacado el talento de la cantante para elegir un look muy personalizado. Fue así como este martes recordaron el vestido con el que Shakira derritió a sus fans en internet y que se ha convertido en el ideal para las salidas nocturnas.

Shakira sigue arrasando en redes, ahora gracias a sus looks. FOTO: Instagram

Shakira cautiva la red con micro falda metálica e impone tendencia

Se trata de un vestido que utilizó Shakira hace algún tiempo y que resurgió ahora como una de las mejores elecciones para las mujeres bajitas. La micro falda metálica es de tirantes y destaca por su amplia abertura en la espada y que termina con una caída también abierta sobre la cadera. La elección dela barranquillera no podía haber sido más acertada ya que le permitió lucir sus ejercitadas piernas y acentuar su cintura.

La colombiana enamoró en falda metálica. FOTO: Instagram

Como no podía ser de otra manera, una vez que los internautas volvieron a recordar este vestidos las redes estallaron y Shakira se volvió viral con su look que ya impone tendencia no solo entre sus fans, sino por toda la red. Esta sorpresa llegó tan solo unas horas después que se diera a conocer que la cantante colombiana Karol G hizo historia con su álbum “Mañana será bonito" luego de lograr el # 1 en Billboard Top 200 de album.

De esta manera se convirtió en el primer álbum 100 % en español por una artista latina femenina en alcanzar este hito. Mientras que la colaboración de la "Bichota" y Shakira, “TQG” , debutó como “la canción más grande del mundo”, de acuerdo con lo que Billboard dio a conocer el día de ayer.

“Mañana será bonito" logró el # 1 en Billboard Top 200 de album. FOTO: Instagram

Shakira y Karol G celebran la noticia

“TQG”, en donde ambas estrellas lanzan indirectas a sus exparejas, se coló en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. "'Mañana Será Bonito' de Karol G hace historia al debutar en la cima de #Billboard200. Obtiene su primer No. 1 en la lista, siendo el primer álbum en español No. 1 de una artista femenina", publicó Billboard en las redes.

“TQG” , debutó como “la canción más grande del mundo”, según Billboard. FOTO: Instagram

Este logro fue celebrado por las dos cantantes con emotivos y festivos mensajes compartidos en sus respectivas cuentas de Instagram: "Las primeras dos canciones en español y femeninas en debutar Top 10 en el Hot 100 de USA. Primero con Bizarrap y ahora TQG con Karol G. Alguien que me pellizque a ver si estoy soñando. Dos canciones en el Top 5 de Global Billboard Charts y TQG es número 1. Chicos esto es irreal", escribió Shakira en una de sus historias.

Mientras que Karol G agradeció el trabajo realizado por su equipo: "Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida… Siento que Dios es muy lindo conmigo, porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, es importante para mí elevar a las mujeres a su máxima expresión, todo lo que yo pueda lograr que impacte a otras personas”.

