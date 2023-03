El maquiavélico plan de Shakira que enfureció a la familia de Gerard Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar a los medios de prensa. Y es que el fin de esa historia de amor no va de la mano del fin de las polémicas, sino todo lo contrario. Los famosos están en la mira de los paparazis y cada semana surge algún rumor que los tiene de protagonistas.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

Mientras el ex futbolista del Barcelona y su nueva novia Clara Chía Martí han comenzado a vivir su relación en público, la cantante colombiana se ha refugiado en la música y se encuentra facturando con su canción “BZRP Music Sessions #53”. Además, recientemente sumó el nuevo hit “TQG” con su compatriota Karol G, cuya carga explosiva volvió a “salpicar” a Gerard Piqué.

El plan de Shakira que enfureció a la familia de Gerard Piqué

Mientras aún se escucha el estribillo de su hit con Bizarrap, Shakira volvió a sorprender a sus más de 84,2 millones de seguidores al dar un anuncio que además enfureció a la familia de Gerard Piqué. Es que tras la polémica separación, la artista barranquillera tomó la decisión de mudarse a Miami junto a sus hijos Sasha y Milan, pero la delicada salud de su padre frustró sus planes iniciales.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué posando. Fuente: Instagram @3gerardpique

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Shakira abandonaría España el próximo 1 de abril y la novedad cayó como una cubeta de agua fría para Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, los padres del dueño de Kosmos. Es que más allá de sentir alivio por dejar de ser vecinos de su ex nuera, enterarse de esta manera que en poco tiempo sus nietos vivirán lejos de ellos no les ha caído para nada bien.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

Tal parece que esta decisión de Shakira le fue ocultada a Gerard Piqué, algo que no cumple con los 10 días previos en que la cantante debía comunicárselo a su ex pareja, según el acuerdo de separación. Por otro lado, los abuelos de Sasha y Milan están preocupados por la educación de los niños, ya que no culminarían el ciclo escolar en Barcelona, tema que seguramente la madre de los pequeños ya tiene resuelto.

SIGUE LEYENDO

Shakira: el día que la cantante colombiana interpretó uno de sus éxitos acompañada de mariachi

Toma asiento antes de ver cómo lucía Clara Chía Martí antes de ser pareja de Piqué