Madonna presume a su novio de 29 años y responde a quienes critican su relación

La cantante Madonna, quien se ha ganado el título de "La Reina del Pop", respondió en su cuenta de Twitter a quienes la critican por su aspecto físico y su reciente relación con un joven 35 años menor, pues en un mensaje dejó claro que los malos comentarios no van a pararla nunca.

¿Cómo respondió Madonna a sus haters?

La intérprete de temas como "Sorry" y "Like a Virgin" compartió una cita de la artista estadounidense Leslie Winer donde habla sobre las críticas que las mujeres reciben haciendo referencia a los comentarios que ha recibido por su aspecto físico o lo que hace de su vida.

"Lo que parezco es más importante que lo que hago. Si me violaron debe haber sido mi culpa. Si me golpean, debo haberlo provocado. Si levanto la voz soy una maldita regañona. Si me gusta tener sexo soy una prostituta", escribió la cantante de 64 años.

Ante esto, sus fans se mostraron muy conmovidos, pues aseguran que las palabras que la artista de 64 años publicó en sus redes están llenas de verdad. "Exprésate", "Te amamos Madonna", "No leo ninguna mentira" y "Estoy totalmente de acuerdo", fueron algunas de las reacciones.

La artista posó con lentes oscuros y una máscara de encaje. (Créditos: Twitter /@madonna)

¿Cómo presumió Madonna a su nuevo novio?

A través de sus historias de Instagram la artista de 64 años, quien actualmente se encuentra preparando su gira "The Celebration Tour", apareció en una foto vestida de negro con la cara cubierta por una máscara de encaje y unos lentes oscuros. Además, está besando a un hombre que también tiene el rostro tapado, por lo que se especula es el entrenador de 29 años Josh Popper.

Sin embargo, algunos seguidores de la cantante creen que el chico de la foto no es el entrenador de box, pues el joven que aparece besando a Madonna en la fotografía que compartió tiene la piel más clara. De hecho, afirman que es un amigo de la artista llamado Steven Klein, quien es fotógrafo.

Pese a esto, diversos medios de comunicación estadounidense aseguran que sí es el joven 35 años menor con el que supuestamente se encuentra saliendo la artista estadounidense.

Maddie besando a un joven en sus redes sociales. (Créditos: Instagram/@madonna)

PAL