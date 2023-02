FOTO: así es como Madonna presume su rostro y se burla de quienes la atacan: “Miren lo linda que me veo”

La cantante estadounidense Madonna, quien actualmente tiene 64 años, ha sido brutalmente atacada en las redes sociales por su aspecto, pues la han acusado de someterse a tratamientos estéticos para lucir más joven de lo que realmente es tras su aparición en los Grammy 2023. Sin embargo, la artista no se ha quedado callada y recientemente respondió de manera burlona a quienes la atacan.

¿Cómo respondió la cantante?

A través de su cuenta de Twitter la cantante de éxitos como "Like a Virgin" y "Material Girl" dijo que su rostro ya no se ve inflamado y dejó claro que luce mejor que nunca. "Miren lo linda que quedé ahora que se me ha ido la inflamación de la cirugía, jajaja", puntualizó. De hecho, compartió una nueva foto donde aparece sentada con los brazos cruzados usando unos jeans rotos, una chamarra negra y una gorra.

Ante esto, sus fans le mostraron su apoyo y le pidieron que ignore los malos comentarios sobre su rostro, pues aseguran que la aman de cualquier manera. "Mi bebita hermosa, te queremos mucho, no importa la opinión negativa de otras personas", comentó un seguidor de Madonna en Twitter.

Así luce Madonna a sus 64 años. (Créditos: Twitter /@madonna)

Madonna no se avergüenza de su edad y así lo demuestra

A sus casi 65 años, la cantante de temas como "Hung Up" y "Sorry" ha demostrado que sigue siendo "La Reina del Pop", pues constantemente comparte videos en sus redes donde aparece bailando y cantando con mucha energía. Además, tras haber sido atacada por su aparición en los Grammy 2023, mostró fuerza y lanzó un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram.

"Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera", escribió.

Por si fuera poco, advirtió a sus haters que seguirá haciendo música, aunque la odien y la critiquen, pues su gira "The Celebration Tour" sigue en pie y ha sido un éxito en ventas. "El mundo está amenazado por mi poder y mi resistencia. Mi inteligencia y mi voluntad de sobrevivir. Pero nunca me romperán esta es toda la prueba", exclamó Madonna.

Madonna demuestra que sigue siendo "La Reina del Pop bailando en redes. (Créditos: Twitter /@madonna)

SIGUE LEYENDO:

Madonna se dice víctima de misoginia y responde severamente a las críticas sobre su apariencia

¿Qué se hizo Madonna en el rostro? La verdad de su impactante antes y después

PAL