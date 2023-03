Las FOTOS que confirman el romance entre Madonna y un entrenador de box de 29 años

A sus 64 años, la cantante estadounidense Madonna, quien es conocida por éxitos como "Like a Player" o "La Isla Bonita", sigue dando de qué hablar y recientemente salió a la luz una foto donde aparece con un joven entrenador de box que tiene 29 años.

Aunque no es novedad que la intérprete de "Like a Virgin" salga con personas más jóvenes, lo cierto es que cada vez sorprenden más sus conquistas, pues hace unos meses fue captada con el modelo de 23 años Andrew Darnell y tiempo antes estaba saliendo con el bailarín de 29 años Ahlamalik Williams, con quien duró alrededor de tres años.

¿Quién es la nueva conquista de Madonna?

De acuerdo con Mirror, "La Reina del Pop" puso fin a su relación con el modelo de 23 años Andrew Darnell la semana pasada tras cinco meses de noviazgo. Sin embargo, no ha perdido el tiempo y hace unos días fue captada junto al entrenador Josh Popper, quien es solamente 35 años más joven que la cantante.

(Créditos: Instagram / @_joshpopper )

Según fuentes cercanas, la pareja ha estado saliendo en el último mes, pues el deportista es entrenador de uno de los hijos de la cantante. De hecho, afirman que lo conoció en el gimnasio Bredwinners en la ciudad de Nueva York, donde entrena a otros jóvenes.

Madonna y el joven entrenador de box. (Créditos: Instagram / @_joshpopper )

¿Realmente son novios?

Aunque la cantante de "Hung Up" no ha confirmado que están en una relación, lo cierto es que en las fotos que publicó el entrenador de box en su cuenta de Instagram ambos aparecen juntos y abrazados. De hecho, los fans de Madonna fueron quienes la reconocieron inmediatamente y no dudaron en comentar al respecto.

"Impresionante... ¿Esa es la reina?", "¿OMG esa es Madonna?", "LA REINA" y "¿La vas a entrenar? Ponle muchas rutinas de brazos y cardio. ¡Cuidado con las lesiones! su entrada me costó una fortuna y podría morir si se lastima y cancela la gira", fueron algunas de las reacciones en la plataforma.

El joven entrenador de box que abrazó a Madonna. (Créditos: Instagram / @_joshpopper )

SIGUE LEYENDO:

Madonna se dice víctima de misoginia y responde severamente a las críticas sobre su apariencia

FOTO: así es como Madonna presume su rostro y se burla de quienes la atacan: “Miren lo linda que me veo”

Madonna se viste de luto, murió su hermano mayor Anthony Ciccone a los 66 años

PAL