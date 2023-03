Pablo Ruiz acaba con los rumores y revela si Luis Miguel es bisexual: “Fue muy amigable”

Hace varios años atrás, Pablo Ruiz se encargó de revelar una anécdota en la que habría destapado la supuesta bisexualidad de Luis Miguel, no obstante, sus dichos le valieron ser atacado por las fanáticas de “El Sol de México” y por ello finalmente decidió salir a aclarar toda la verdad detrás de sus palabras, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que dijo.

Estas declaraciones del cantante argentino que en su infancia era conocido como Pablito Ruiz, fueron vertidas por él mismo en más de una ocasión hace casi una década y en ellas señaló cómo había sido su primer encuentro con Luis Miguel, con quien llegó a llevarse bien por ciertas similitudes que había en ese momento en sus respectivas carreras pues ambos llegaron a estar en la cima de la fama de manera paralela, no obstante, señaló que “El Sol” siempre había sido muy atento con él y que dicho interés lo hizo llegar a pensar que era bisexual, además en otra de estas entrevistas declaró que llegó a pasar la noche en la famosa casa de Acapulco del intérprete de “Palabra de honor”.

Luis Miguel y Pablo Ruiz se conocieron a finales de la década de 1980. Foto: Especial

Como se mencionó antes, estos dichos de Pablo Ruiz le trajeron como consecuencia el ser blanco de ataques de parte de los fans de Luis Miguel, pues el cantante nunca se ha preocupado por salir a hablar del tema, no obstante, ante todo el revuelo que se ha originado el intérprete de éxitos como “¡Oh, mama! Ella me ha besado” y “Cachetada” salió a aclarar toda la verdad sobre la orientación sexual de “El Sol”.

“Fue muy amigable”, asegura Pablo Ruiz sobre Luis Miguel

Estas nuevas declaraciones de Pablo Ruiz acerca de la controversia con Luis Miguel fueron vertidas por el argentino durante una entrevista para el portal de TVyNovelas y durante la charla el cantante de 47 años señaló que sus palabras fueron mal interpretadas pues lo único que él quiso decir es que, para sus ojos”, “El Sol de México” tenía tendencias bisexuales, pero aclaró que nunca lo confirmó pues no tiene las pruebas para hacerlo ya que nunca tuvo algo más allá de una amistad con el papá de Michelle Salas, quien ya se encuentra preparando su regreso a los escenarios.

Pablo Ruiz aseguró que Luis Miguel siempre fue muy ammigable con él. Foto: Especial

“Realmente lo que pasó fue que se mal interpretó, Yo no dije que Luis Miguel era gay… Todas las veces que estuve con Luis Miguel fue muy amigable, jamás le vi ninguna intención de nada conmigo. Mi error fue creer en un chisme de un conocido mío que no tenía fundamento. Yo lo expresé una vez así y los medios lo sacaron de contexto, eso fue lo que pasó, todos los acercamientos que tuve con él fueron de amistad. Dije que podía pensarlo (que era bisexual), pero que no lo daba por sentado porque no tengo pruebas”, sentenció el cantante.

Es importante señalar que Pablito Ruiz no solo ha puesto en tela de juicio la orientación sexual de Luis Miguel pues también ha contado distintas anécdotas donde ha insinuado que tuvo algo más que una amistad con otras personalidades de la industria musical como Chayanne y con Ricky Martin, quien, aunque sí es abiertamente homosexual nunca ha reconocido haber tenido algo con el argentino.

