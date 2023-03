Jungkook de BTS canta en concierto este tema nominado al Oscar 2023

Jungkook ha demostrado que no tiene miedo a probar con cualquier tipo de género, pues es un apasionado de la música, sin embargo, recientemente el miembro de BTS sorprendió a sus millones de fanáticos al cantar un tema nominado a los premios Oscar 2023, se trató de "Naatu Naatu" de la película india "RRR", sencillo que está compitiendo en la categoría "Mejor canción original", junto a Lady Gaga y Rihanna, quienes son las grandes favoritas del los fanáticos.

Después de que cerrara para siempre su cuenta de Instagram, el integrante de Bangtan prometió que sería mucho más activo en su cuenta de Weverse, algo que ha cumplido, pues recientemente hizo un "concierto" desde su casa en el que cantó diferentes temas, desde sencillos de Justin Bieber, hasta este éxito, que si bien no es muy popular en América Latina, es conocido en Asia, en donde es una de las tendencias principales en plataformas digitales.

Así cantó Jungkook tema nominado al Oscar 2023

El pasado 3 de marzo, el menor de la banda de k-pop hizo un live en la plataforma antes mencionada, en el que además de interactuar con sus millones de seguidores y tomar cerveza, también "sacó el karaoke" y comenzó a interpretar diferentes canciones populares, una de ellas fue el sencillo "Naatu Naatu", que es parte de la banda sonora de la película "RRR". Los fanáticos de India se sorprendieron al ver que Jungkook conocía esta melodía y que se animó a corearla, pues aunque no cantó la letra completa, sí dijo algunas frases.

Como era de esperarse, el tema y los videos del cantante interpretando una parte del sencillo se volvieron virales, generando diferentes reacciones. Incluso la cuenta oficial de Twitter de la película, escribió un mensaje para el miembro de Bangtan: "JUNGKOOK... Es increíble saber que amabas tanto #NaatuNaatu. Te enviamos mucho amor a ti, al equipo #BTS y a toda Corea del Sur. #RRRMovie", se lee para acompañar el pequeño clip en el que se escucha al "Golden maknae".

"Naatu Naatu" es una canción en idioma telugu compuesta por MM Keeravani y escrita por Chandrabose, asimismo es interpretada por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, para la película india "RRR", la cual fue lanzada en 25 de marzo de 2022 y que está basada en los dos revolucionarios indios de la vida real, Alluri Sitarama Raju (Charan) y Komaram Bheem (Rama Rao), y su lucha contra el régimen colonial de la Corona Británica, conocida como Raj británico.

Aunque la película del director S. S. Rajamouli no consiguió una nominación a los premios Oscar, el tema logró ser considerada en "Mejor canción original", por lo que este 12 de marzo se conocerá si se lleva el galardón, o bien algunos de sus contrincantes: Rihanna con “Lift Me Up” para "Black Panther: Wakanda Forever", Lady Gaga por "Hold My Hand” para "Top Gun: Maverick", así como "Applause" del filme "Tell It Like a Woman", o "This Is A Life".

