Jungkook de BTS cierra para siempre su cuenta de Instagram y este es el verdadero motivo

El ARMY se encuentra cabizbajo después de que desapareciera la cuenta de Instagram de Jungkook. Las diferentes reacciones del fandom se han apoderado de otros plataformas como Twitter, en donde ya ocupa las principales tendencias. Ante la incertidumbre que causó esta situación, fue el propio integrante de BTS que aclaró que cerrará este sitio para siempre y dio a conocer los verdaderos motivos por los que ya no quiere tener presencia en esa página.

Este martes 28 de febrero, el idol de k-pop sorprendió a sus fanáticos después de que no se pudiera encontrar el username "@jungkook.97" en la plataforma de Meta. Pronto comenzaron a correr los rumores de que posiblemente su cuenta había sido hackeada o que bien, el artista estaba preparando algo para asombrar a sus admiradores, sin embargo, la desaparición de este usuario tiene algo mucho más profundo, ya que el artista surcoreano ya no quiere utilizarlo.

Jungkook de BTS cierra para siempre su cuenta de Instagram

El cantante, de 25 años, se hizo tendencia rápidamente después de notar su ausencia en la plataforma de fotos y videos, por lo que pronto fue a otro de sus sitios favoritos, esto con el objetivo de tranquilizar a sus fanáticos. El intérprete de "Left and Right" escribió un breve mensaje en Weverse en el que dio a conocer que cerró su cuenta en Instagram debido a que no era muy activo, por lo que prefirió dejar de usarla de forma definitiva.

“Borré mi cuenta de Instagram. No fue pirateada. Simplemente la borré porque no la estaba usando mucho… ¡Así que no se preocupen!”, escribió en un comentario provocando tristeza en sus millones de admiradores que lo seguían en aquella plataforma. Sin embargo, Jungkook prometió que seguirá comunicándose con el ARMY utilizando Weverse Live en su lugar, de hecho, también aprovechó para hacer un en vivo y demostrar que estaba comprometido con ser más cercano.

El integrante de Bangtan informó que definitivamente ya no usará su cuenta, pues hasta eliminó la App de su celular: “También borré inmediatamente la aplicación (Instagram), ¡y no creo que vaya a usarla a partir de ahora! Solo quería avisarles por adelantado”. Destacó el artista, quien, como dijo, no era muy activo actualizando su Feed en dicha red social, pero que sí hacía en vivos, en donde cantaba y convivía mucho con los miembros del fandom.

Jungkook abrió su cuenta de Instagram el 6 de diciembre de 2021 junto con los otros seis miembros de BTS. Al principio colocó el username de "@abcdefghi_klmnopqrstuvwxyz", pues se la hizo muy original usar la mayoría de letras del abecedario, menos las de su nombre, sin embargo, después decidió cambiarlo por "@jungkook.97" utilizando su mote y su fecha de nacimiento. Asimismo, había borrado muchas de sus fotos debido a que quería darle un diseño más bonito a su perfil, no obstante, terminó por eliminar su cuenta a pasar de que tenía más de 50 millones de seguidores.

