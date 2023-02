RM de BTS "aparece" en esta película coreana nominada al Oscar, ¿ya la viste?

RM de BTS debutó como solista de manera oficial con "Indigo", considerado como uno de los mejores álbumes R&B y de hip-hop en coreano. También se espera que lance un nuevo proyecto este 2023, antes de enlistarse en el servicio militar, incluso apareció por primera vez en una película.

Luego del descanso grupal de BTS, sus integrantes se han tomado la libertad de emprender nuevos proyectos, desde la televisión, la música y hasta el mundo de la moda como embajadores de reconocidas marcas. También han disfrutado de su tiempo libre para ejercitarse.

En el caso de RM, el idol es un fiel amante de los museos, las exhibiciones y los paseos en bici, incluso se ha vuelto un coleccionador de Pokemón. Dentro de BTS se ha desempeñado como líder, rapero y compositor, por ello, su talento lo ha llevado a aparecer en una película nominada al Oscar.

RM de BTS aparece por primera vez en una película gracias a su música

No es la primera vez que BTS aparece en importantes producciones de Hollywood o en streaming, algunas de sus canciones han sido elegidas para películas como "The Eternals" y 'The Mitchells VS The Machines'. Recientemente, se dio a conocer que el rapero RM aparece en esta película coreana llamada "Decision to leave".

A través de YouTube, se estrenó el video de "Closer", canción de RM de BTS incluida en su álbum "Indigo". El idol decidió colaborar con esta cinta para musicalizar la historia con varias escenas de la película, ya que se convirtió en una de sus favoritas, además, está nominada al Oscar.

"Decesion to leave" fue nominada a "Mejor cinta extranjera" en los Oscar y la trama sigue la vida de un detective veterano que investiga la muerte de un hombre encontrado en una montaña. La principal sospechosa será la esposa de la víctima, una mujer que se volverá su perdición, ya que se sentirá atraído por ella.